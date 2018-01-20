惠中寺寒冬送暖 助福田戶過年關

財團法人佛光山慈悲社會福利基金會20日在惠中寺舉辦寒冬送暖活動，關懷需要幫助的弱勢家庭。中央社記者郝雪卿攝 107年1月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）農曆春節將近，財團法人佛光山慈悲社會福利基金會今天在惠中寺舉辦寒冬送暖活動，台中市副市長林依瑩等人共襄盛舉，會中發放物資及關懷金給福田戶，提前感受過年喜悅。



佛光山惠中寺與財團法人佛光山慈悲社會福利基金會今天共同舉辦「2018年慶祝法寶節臘八粥結緣暨寒冬送暖活動」，林依瑩、台中市民政局長周永鴻、社會局長呂建德、國民黨籍立委盧秀燕及市議員李中、民進黨籍立委張廖萬堅，以及市議員邱素貞等人共襄盛舉。



林依瑩表示，感謝惠中寺、佛光山慈悲社會福利基金會與贊助的慈善團體，為了讓活動順利圓滿，大家出錢、出力，犧牲奉獻的精神令人感佩。



呂建德則說，惠中寺是台中市政府的好夥伴、好鄰居，臘八粥不只好吃，也溫暖每個人的心。



周永鴻指出，自幼即是清寒學生，長期受到各界幫助，才能順利完成學業，獲得今天的成就，前來參加寒冬送暖活動，不只代表民政局，也代表自己感恩回饋的心意。



佛光山中區總住持覺居法師表示，自2010年開始舉辦寒冬送暖活動以來，至今已連續8年，在全體佛光人努力下，受到幫助的福田戶逐年增加，目前已有650個福田戶的清寒低收入戶與弱勢家庭受惠，每次都趕在農曆年前，讓所有福田戶都能收到滿滿的溫情，提早分享過年的喜悅。



長期參與寒冬送暖活動的福壽實業公司，今天出動基層幹部36人前來協助發放物資。一名主管表示，志願前來擔任活動志工的員工，一年比一年多，未來公司將持續「取之社會，回饋鄉里」理念，提供社會急難救助、清寒獎學金及寒冬送暖等活動物資。



今年的寒冬送暖訪視工作，從去年9月開始動員佛光會台中23個分會，並透過各區里長協助訪視，受到幫助的福田戶較往年增加。今年受惠的福田戶含括中、東、南、西、北、北屯、西屯、南屯、太平、大里、大雅、烏日區等12個行政區域。「福田戶」是指需要受到服務、幫助的弱勢家庭，如高風險、低收入戶等。1070120