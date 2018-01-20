彰化小果番茄評鑑 冠軍農民有秘訣

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣花壇鄉農民蘇錦坤參加「彰化縣第三屆健康優質設施小果番茄評鑑」獲冠軍。他說，連年參賽並精進溫控技術與網室設備，種出來的番茄甜度很高，很開心今年獲第一名。



彰化縣政府、秀水鄉農會舉辦小果番茄評鑑，邀行政院農業委員會農糧署、農委會台中區農業改良場、縣政府農業處專家當評審，就重量、糖度、外觀、色澤、口感、風味、清潔度，評選優質小果番茄，分為個人及團體獎，冠軍個人組蘇錦坤、團體組為秀水鄉農會。



頒獎典禮今天在秀水鄉農會舉行，同時慶祝農民節，彰化縣長魏明谷出席並頒獎鼓勵得獎農民。魏明谷說，盼藉評鑑、展售、品嚐及冠軍果園觀摩與經驗分享，提升農民栽種技術，增加彰化縣小果番茄知名度及市占率，提高農民收入。



花壇鄉農會農民蘇錦坤透露，種植番茄有10多年經驗，為提升番茄品質，持續學習種植技術及擴充果園設備，如溫度控制、搭建網室等，去年參加評鑑獲優等，今年拿下第一名很開心，他種的番茄甜度達11度以上，價格合宜，歡迎選購。



縣政府農業處表示，番茄富含茄紅素、類胡蘿蔔素、維生素A、C，低熱量、高膳食纖維、營養價值高，原產溫帶地區，因台灣地處亞熱帶，夏季高溫多濕，因此多是每年10月到隔年2月種植，今年因氣候影響，產期延後，但在農民細心照料下，仍維持高品質。1070120