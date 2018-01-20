參選金門縣長 導演董振良用電影打選戰

（中央社台北20日電）金門籍導演董振良今天在電影「雨夜花-寫給爸爸媽媽的一封信」首映後，宣布參選金門縣長。他表示，要用電影打選戰，不依靠財團，獨立競選。



董振良下午在台灣師範大學進修推廣學院演講堂為自己籌劃多年的電影「雨夜花-寫給爸爸媽媽的一封信」舉行首映後，宣布將參選金門縣長。他表示，要用電影打選戰，絕不倚靠財團。



董振良有備而來，在「雨夜花」的DM中，他承諾金門縣民，如果當選，第一年要讓民眾看到全國不一樣的縣長；2年後要讓金門有正向的大改變；3年內要讓金門子弟回來工作；4年將盡，若在金門沒有看到任何成果，他會下台。



董振良展現強烈的企圖心，甚至連任的政見都準備好了。他說，第5年要興建金門縣府大樓；任內要拆除金門大橋，在兩橋頭原址村落設立「民主之恥」遺駭博物館。



多位金門旅台鄉親出席首映會，專程前來為他捧場。首映會後，董振良把收藏的藝術品和曾獲得的獎座拿出來拍賣。他說，拍賣所得的資金都是為參選縣長籌備資金。其中，金門縣議員陳玉珍以新台幣1萬元買下「打拼的台灣人」銅雕。



57歲、出生金門古崗的董振良，多年來不畏權威，衝撞體制。民國78年開始參與金馬民主運動，並成立螢火蟲印象體，拍攝「金馬民主運動紀實」等多部影片。「雨夜花」是董振良為跨越20多年的影像創作，也是他睽違故鄉題材6年之後的首部作品，全片由董振良獨立拍攝，一人自拍自演。1070120