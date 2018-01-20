竹市茶花設計展 300盆茶花豔麗登場

2018新竹茶花設計展「茶花與生活」20日正式開幕，現場展出300多盆美麗茶花，有些已然盛開、有些含苞待放，歡迎民眾把握機會前往賞花。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）2018新竹茶花設計展「茶花與生活」，今天在新竹市明湖公園正式開幕，現場展出300多盆美麗茶花，另外還有茶花果醬，以及剛研發出的茶花咖啡，吸引茶花愛好者齊聚欣賞。



由新竹市茶花園藝研究學會策劃展出的新竹茶花設計展「茶花與生活」，即日起展出至1月24日。理事長洪素靜受訪表示，古時高官貴人的家中，春節時一定會擺上一盆茶花，欣賞優美與高貴，盼未來能建立新竹茶花設計展品牌，成立茶花文創園區。



洪素靜說，活動展出內容除有美麗的茶花盆景外，還有茶花插花、玻璃植栽花器、創意乾燥茶花及金花茶道暨茶花咖啡展演，讓民眾體驗茶花融入生活情景；此外，現場還有去年成功研發的茶花入茶、茶花果醬。



新竹市議會副議長許修睿受訪表示，新竹的青草湖、玻璃工藝與茶花產業為「新竹名產」，三項結合起來，激盪出絢麗燦爛的火花，一定能照亮新竹市，吸引全國甚至世界的目光。



新竹市副市長沈慧虹致詞表示，新竹市不僅茶花培育技術精進，而且達人倍出，例如高齡90多歲的葉國針仍以種植茶花為業、佳信茶花園的蔡燦玉榮獲全國神農獎、竹市茶花產銷班長邱穩正榮獲全國模範農民，展現竹市茶花農努力的成果。



新竹市政府產業發展處長吳甲天受訪表示，茶花與生活展充分展現「讓生活中有茶花，茶花中有生活」，不論在盆景、插花、乾燥花等環境布置上充滿美感，更在茶花茶飲、茶花咖啡、茶花蛋糕等美食中做出創意。1070120