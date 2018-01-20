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彰化二林現禽流感 撲殺1362隻肉鴨

發稿時間：2018/01/20 18:27

最新更新：2018/01/20 18:53

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彰化二林一處肉鴨場日前由彰化縣動物防疫所主動監測採樣，20日確診鴨隻染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員隨即前往撲殺場內共1362隻肉鴨。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年1月20日彰化二林一處肉鴨場日前由彰化縣動物防疫所主動監測採樣，20日確診鴨隻染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員隨即前往撲殺場內共1362隻肉鴨。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　107年1月20日

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）關於彰化縣禽流感疫情，防疫人員昨天到大城鄉撲殺上萬隻土雞，二林鎮一處肉鴨場今天再確診H5N2亞型高病原性禽流感病毒，撲殺1362隻肉鴨。

二林鎮一處肉鴨場5日由彰化縣動物防疫所主動監測採樣，行政院農業委員會家畜衛生試驗所今天確診鴨隻染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天到養鴨場撲殺鴨隻，共撲殺1362隻肉鴨。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，高病原性禽流感案例場撲殺清場後，經防疫人員確認清潔消毒程序符合規定，場區及禽舍至少應淨空21天以上，接著進行21天哨兵家禽試驗，通過後才能復養。

董孟治表示，復養的家禽要飼養在非開放式或密閉式禽舍，以避免病毒入侵，確保家禽健康；另外，高病原性禽流感案例場周邊一公里所有家禽場，需採樣監測連續3個月，以監測病毒是否傳播。

董孟治指出，農委會公告全國鴨場1月16日到3月31日需檢測禽流感陰性，並附檢測報告及家禽健康證明書，才能上市屠宰，提醒鴨農提早通知特約獸醫師或動物防疫機關安排採樣，並請鴨農配合監測。1070120

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