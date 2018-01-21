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台電桃園市部分地區22日施工 停水11小時

發稿時間：2018/01/21 12:07

最新更新：2018/01/21 12:07

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）配合台電桃園市龍潭區三坑抽水站線路工程進行，自來水公司從22日凌晨0時起至上午11時，停水11小時，預計有龍潭、大溪、平鎮及八德等區共6萬戶家庭受影響，請居民儲水備用。

台灣自來水公司第二區管理處發布新聞表示，為配合台電公司將三坑抽水站上方高壓電線路改為地下化，台電公司需停電施工，屆時每日供應45萬立方公尺的自來水抽水站將無電力運作，因此從明天(22日)凌晨0時起至上午11時，配合施工停水11小時。

第二區管理處表示，預計將影響6萬戶家庭用水，停水影響範圍包含龍潭、大溪全區。

平鎮區則包括新安里、東勢里，金陵路五至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一至二段、太平東(西)路、快速路一段、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路659與679巷。八德區則有瑞德里及中山一路受影響。

第二區管理處呼籲民眾，在停水前6小時完成儲水作業，避免到停水前才開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。

水公司也提醒民眾，停水期間記得關閉抽水機電源，以免造成馬達損壞。恢復供水後，如果仍無水可用，可電洽自來水公司免付費服務專線1910，或向各地里長洽詢。1070121

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