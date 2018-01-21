/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 戴資穎台鐵澳網謝淑薇

德社民黨通過 將與梅克爾正式談組閣

>rss

澎湖社區新風貌 喜迎美麗海灣嘉年華

發稿時間：2018/01/21 14:24

最新更新：2018/01/21 15:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
澎湖縣政府21日在白沙小赤社區舉辦社區總體營造規畫師成果發表會，縣長陳光復（中）頒獎表揚空間營造競賽優勝社區，白沙小赤社區獲老手組第一名。中央社 107年1月21日澎湖縣政府21日在白沙小赤社區舉辦社區總體營造規畫師成果發表會，縣長陳光復（中）頒獎表揚空間營造競賽優勝社區，白沙小赤社區獲老手組第一名。中央社 107年1月21日

（中央社澎湖縣21日電）2018澎湖將辦理世界最美麗海灣嘉年華活動，其中社區深度旅遊，是活動重點之一，澎湖白沙小赤與湖西林投2社區今天在年度社區總體營造成果發表會中，分別獲老手組與新手組的第一名。

澎湖縣政府今天在白沙小赤社區舉辦社區總體營造規畫師成果發表會，縣長陳光復、馬公市長葉竹林與白沙鄉長莊美李等人分享了各社區營造的成果，同時頒獎表揚各社區空間營造競賽優勝社區，肯定為社區創造特色新風貌。

陳光復以新加坡為例，土地面積比台灣小，但全國環境彷彿公園般，希望澎湖未來能比照新加坡模式，提昇公共環境品質，各社區營造出美麗且具特色的景觀。

陳光復強調，2018澎湖將辦理世界最美麗海灣嘉年華活動，今年以「在地關懷、文化再生、創意介入、景觀再造」為主，建立各社區特色，其中社區深度旅遊，將是活動重點之一，籲各社區齊心協力完成社區營造，讓造訪的國際友人，留下一個深刻的印象。

澎湖縣政府建設處長薛宏營表示，106年度澎湖縣社區規劃師駐地輔導計畫，以「創藝樂造 菊島漾活」為主，全縣共計有15個社區參與，每個社區獲得20至40萬元等補助，由32位社區規畫師結合社區居民進行社區空間環境營造與改善，完成17處社區營造工作。1070121

澎湖縣政府21日舉辦社區總體營造規畫師成果發表會，縣長陳光復（左3）頒獎表揚空間營造競賽優勝社區，湖西林投社區獲得新手組第一名。中央社 107年1月21日澎湖縣政府21日舉辦社區總體營造規畫師成果發表會，縣長陳光復（左3）頒獎表揚空間營造競賽優勝社區，湖西林投社區獲得新手組第一名。中央社 107年1月21日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP