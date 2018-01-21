澎湖社區新風貌 喜迎美麗海灣嘉年華

澎湖縣政府21日在白沙小赤社區舉辦社區總體營造規畫師成果發表會，縣長陳光復（中）頒獎表揚空間營造競賽優勝社區，白沙小赤社區獲老手組第一名。中央社 107年1月21日

（中央社澎湖縣21日電）2018澎湖將辦理世界最美麗海灣嘉年華活動，其中社區深度旅遊，是活動重點之一，澎湖白沙小赤與湖西林投2社區今天在年度社區總體營造成果發表會中，分別獲老手組與新手組的第一名。



澎湖縣政府今天在白沙小赤社區舉辦社區總體營造規畫師成果發表會，縣長陳光復、馬公市長葉竹林與白沙鄉長莊美李等人分享了各社區營造的成果，同時頒獎表揚各社區空間營造競賽優勝社區，肯定為社區創造特色新風貌。



陳光復以新加坡為例，土地面積比台灣小，但全國環境彷彿公園般，希望澎湖未來能比照新加坡模式，提昇公共環境品質，各社區營造出美麗且具特色的景觀。



陳光復強調，2018澎湖將辦理世界最美麗海灣嘉年華活動，今年以「在地關懷、文化再生、創意介入、景觀再造」為主，建立各社區特色，其中社區深度旅遊，將是活動重點之一，籲各社區齊心協力完成社區營造，讓造訪的國際友人，留下一個深刻的印象。



澎湖縣政府建設處長薛宏營表示，106年度澎湖縣社區規劃師駐地輔導計畫，以「創藝樂造 菊島漾活」為主，全縣共計有15個社區參與，每個社區獲得20至40萬元等補助，由32位社區規畫師結合社區居民進行社區空間環境營造與改善，完成17處社區營造工作。1070121



