南投家扶送愛 百名志工服務千人次當後盾

南投家扶中心為感謝207名志工付出，21日舉辦活動表揚熱心志工及幹部，以鼓舞服務士氣，會中並安排志工與扶幼委員合影。（南投家扶中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月21日

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投家扶中心207名志工去年出勤6380小時，服務逾5000人次弱勢對象，為感謝志工一年付出，南投家扶今天表揚熱心志工及幹部，以鼓舞服務士氣，期盼送愛給更多家庭與兒童。



台灣兒童暨家庭扶助基金會南投家扶中心去年度有207名志工，共出勤1038人次、6380小時，服務逾5000人次弱勢對象，協助陪伴受助孩童、打掃住處、發放物資、家扶營隊、義賣等活動，為感謝志工付出，南投家扶中心今天表揚熱心志工及幹部，鼓舞服務士氣。



南投家扶中心主任魏季李說，舉辦志工聯合授證暨尾牙餐敘，透過互動遊戲、志工服務心得分享，增進各志工隊、扶幼委員會、社工交流，以維繫彼此感情，感謝無薪志工默默支持家扶，協助執行各項活動。



魏季李表示，每一名志工都是有錢出錢、有力出力，不計較金錢、時間付出多寡，只為給家扶中心的受助兒童最好照顧，只要看見扶助家庭及兒童展現笑容，志工們就心滿意足。



魏季李說，南投家扶中心深耕在地49年，透過善心人士捐款與人力、資源提供，中心以多元豐富服務工作，使弱勢家庭與兒童生活穩定並自立，感謝支持南投家扶的各隊志工，期盼繼續發揮愛心與志願服務宗旨，發送更多的愛給需要家庭與兒童。1070121