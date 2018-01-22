/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 謝淑薇戴資穎台鐵澳網
>rss

反大巨蛋周邊移樹 護樹團體抗議

發稿時間：2018/01/22 11:43

最新更新：2018/01/22 11:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台北市政府去年5月許可遠雄集團進行松菸33棵行道樹斷根工程，今天將展開移植工作。護樹團體再度翻越施工圍籬，進入工區，盼擋下工程，怒批市府與遠雄聯手移樹。

台北市政府發言人劉奕霆表示，相關作業依法行政，現場情況會有市府人員隨時因應。

去年5月，遠雄進行大巨蛋周圍33棵行道樹斷根工程，護樹團體不滿大巨蛋公安未改善完成，且市府與遠雄雙方未重新議約，在市府與遠雄人員到現場現勘時，翻越施工圍籬進入工區，並爬上樹抗議。

松菸公園催生聯盟召集人游藝等人今天再度到現場抗議，進入工區後，在老樹上貼著「官商殺手、老樹殺手」標語，表達強烈不滿；並怒批當時疑問尚未解決，台北市長柯文哲卻與遠雄聯手移除無辜老樹，證明柯文哲是個「說謊不會臉紅的大騙子」。

游藝表示，柯文哲從選前參與護樹，選後說要建立樹權報告，到現在沒有任何合理的說明，就要與遠雄聯手移樹，完全背棄當初選前表現出來的價值信念，讓人感到非常失望、憤怒。

大巨蛋副執行長李戎威表示，樹木已斷根，現在是落葉期，是最好的移樹時間點，對樹木的影響也最小，此時移樹存活率最高，否則2月一旦發芽，移樹容易夭折。

對護樹團體訴求，他認為，此事為遠雄與市府的BOT案，應由遠雄處理此事，與護樹團體柔性溝通。1070122

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP