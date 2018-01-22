反大巨蛋周邊移樹 護樹團體抗議

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台北市政府去年5月許可遠雄集團進行松菸33棵行道樹斷根工程，今天將展開移植工作。護樹團體再度翻越施工圍籬，進入工區，盼擋下工程，怒批市府與遠雄聯手移樹。



台北市政府發言人劉奕霆表示，相關作業依法行政，現場情況會有市府人員隨時因應。



去年5月，遠雄進行大巨蛋周圍33棵行道樹斷根工程，護樹團體不滿大巨蛋公安未改善完成，且市府與遠雄雙方未重新議約，在市府與遠雄人員到現場現勘時，翻越施工圍籬進入工區，並爬上樹抗議。



松菸公園催生聯盟召集人游藝等人今天再度到現場抗議，進入工區後，在老樹上貼著「官商殺手、老樹殺手」標語，表達強烈不滿；並怒批當時疑問尚未解決，台北市長柯文哲卻與遠雄聯手移除無辜老樹，證明柯文哲是個「說謊不會臉紅的大騙子」。



游藝表示，柯文哲從選前參與護樹，選後說要建立樹權報告，到現在沒有任何合理的說明，就要與遠雄聯手移樹，完全背棄當初選前表現出來的價值信念，讓人感到非常失望、憤怒。



大巨蛋副執行長李戎威表示，樹木已斷根，現在是落葉期，是最好的移樹時間點，對樹木的影響也最小，此時移樹存活率最高，否則2月一旦發芽，移樹容易夭折。



對護樹團體訴求，他認為，此事為遠雄與市府的BOT案，應由遠雄處理此事，與護樹團體柔性溝通。1070122