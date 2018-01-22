是你嗎 彰縣府尋第一千萬個微笑單車租借人

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣政府今天上午宣布，彰化YouBike租借已破千萬人次，租借次數排名全台第2，但目前第一千萬個租借人的幸運兒至今聯繫不上，縣府希望該名人士看到報導和營運公司聯絡。



彰化公共自行車租賃系統（YouBike）在2014年5月22日試營運啟用，目前在彰化市、員林市以及鹿港鎮3個鄉鎮市設有68個站點，民眾可用悠遊卡及一卡通申請會員租借，租車採累進費率，前30分鐘付新台幣5元，使用未滿4小時內每30分鐘10元，4小時到8小時每30分鐘20元，超過8小時每30分鐘40元。



彰化縣政府及負責營運的微笑單車公司今天上午召開記者會，宣布破YouBike租借次數突破千萬的好消息，彰化縣長魏明谷說，在全台YouBike站點中，彰化火車站租借次數排名全台第二，僅次於桃園市的中壢火車站。



微笑單車公司總經理何友仁說，YouBike破第一千萬人次的幸運兒是在1月15日早上6時47分，從彰化火車站租車，在彰師附工還車，他們推斷可能是彰師附工的學生，公司曾打電話及傳簡訊，對方都沒有回應，希望這名幸運兒看到報導後和他們聯絡，以便致贈禮品。



何友仁表示，彰化公共自行車租賃系統開始營運至今，最令人印象深刻的就是彰化火車站租借次數，僅次於桃園市的中壢火車站，每天只要到了早上上課或下午放學時段，工作人員都要在彰化火車站準備300到400輛公共自行車，而想要借車的學生和民眾也井然有序的排隊準備借車，成為彰化YouBike的特殊景觀。1070122