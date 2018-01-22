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景氣低迷募助學金 澎湖弱勢學子待奧援

發稿時間：2018/01/22 13:34

最新更新：2018/01/22 15:28

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澎湖家扶中心為弱勢學子募集助學費，迄今僅募得的款項數目還不到總金額一成，令家扶中心相當憂心，亟待社會各界奧援，讓學子們能安心上學。（澎湖家扶中心提供）中央社 107年1月22日澎湖家扶中心為弱勢學子募集助學費，迄今僅募得的款項數目還不到總金額一成，令家扶中心相當憂心，亟待社會各界奧援，讓學子們能安心上學。（澎湖家扶中心提供）中央社 107年1月22日

（中央社澎湖縣22日電）澎湖家扶中心正在為300多位弱勢學子募集助學金，迄今僅募得新台幣20萬元左右，還不到總金額的一成，令家扶中心相當憂心，亟待社會各界奧援，讓學子們能安心上學。

澎湖家扶中心主任蕭舜鴻表示，中心目前扶助全縣一市五鄉貧困、身障、單親、受虐兒少、隔代教養、新住民等類型家庭，共計有335戶、兒童與少年619名；在整合社會資源下，讓助學資源發揮最大效益，仍有近300名學子無法獲得足夠助學資源，亟待社會各界一同關心與扶助。

蕭舜鴻表示，農曆春節將至，加上年後新學期開學，家扶目前積極扶助學子籌措助學金，募集一個多月，僅達標一成，籌措到20萬元左右。

澎湖家扶表示，所需經費預定在2月份發放，每學期的助學金約在200萬元。1070122

澎湖家扶中心為300多位受扶助的弱勢學子募集助學金，迄今僅募得新台幣20萬元左右，僅達標一成，澎湖家扶表示，亟待社會各界一同關心與扶助。圖為小朋友寫著獎學金要繳午餐費，減輕父親的負擔。（澎湖家扶中心提供）中央社 107年1月22日澎湖家扶中心為300多位受扶助的弱勢學子募集助學金，迄今僅募得新台幣20萬元左右，僅達標一成，澎湖家扶表示，亟待社會各界一同關心與扶助。圖為小朋友寫著獎學金要繳午餐費，減輕父親的負擔。（澎湖家扶中心提供）中央社 107年1月22日
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