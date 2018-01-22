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高市勞檢去年裁罰近6千萬 慶富挨罰最多

發稿時間：2018/01/22 14:48

最新更新：2018/01/22 15:27

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高雄市勞工局長鄭素玲（前左3）22日公布「106年勞動檢查成果」，宣誓捍衛勞工權益，以慶富造船遭裁罰新台幣245萬元，金額最高。中央社記者程啟峰高雄攝　107年1月22日高雄市勞工局長鄭素玲（前左3）22日公布「106年勞動檢查成果」，宣誓捍衛勞工權益，以慶富造船遭裁罰新台幣245萬元，金額最高。中央社記者程啟峰高雄攝　107年1月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高雄市勞工局去年勞動檢查成果，以「未依法給付加班費」違規最多，累計總裁處金額新台幣5997萬元，為歷年之最，裁罰金額最高為慶富造船，裁罰新台幣245萬元。

高雄市勞工局今天舉行記者會，局長鄭素玲表示，去年高市輔導及檢查達4392件，裁處業者1295家，累計裁處金額5997萬元，為歷年之最，裁罰金額最高為慶富造船，累計違反5條，裁罰245萬元；其次為旗勝科技累計違反3條，裁罰96萬元；罰金第3高為龍邦保全累計違反7條，裁罰64萬元。

鄭素玲表示，為解決違法給薪及工作超時問題，勞工局將持續進行批發零售業、住宿餐飲業、製造業和社會服務業及其他個人服務業專案檢查，一旦查獲具體違法事實即開罰，呼籲業者勿心存僥倖。

她指出，今年將積極提升事業單位勞動條件，營造合法的工作環境，解決低薪超時等問題。

依勞工局統計，106年高市事業單位的5大違法事項為未依法給付加班費、連續出勤工作、超時工作、未給付休假日工資及出勤紀錄未詳實記載；5大違法行業則為批發零售業、住宿餐飲業、製造業、社會服務業及其他工商服務業，這些勞力密集產業普遍有起薪低、工時長現象，超時挨罰的比例也高於其他產業。1070122

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