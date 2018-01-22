美麗華罷工 新北勞局籲資方勿清場

（中央社記者王鴻國新北22日電）美麗華高爾夫球場工會罷工邁入第4天，明天將是資方預告資遣日，「清場」傳聞引起揣測。新北勞工局今天呼籲資方重回協商；若指揮保全破壞罷工糾察線，警方將介入維持秩序。



罷工期間勞資互相指責，公司主張罷工糾察線已封鎖出入口，阻擾非會員勞工及打球客戶進入；工會也反映公司動員非會員勞工與保全，時有衝撞、破壞工會罷工糾察線動作。



新北市政府勞工局表示，美麗華高爾夫球場公告22日資遣勞工18人(15人工會會員、3名非會員)，23日生效。資遣名單中的15名工會會員身份資格已獲通確認過保留，即便罷工行動持續至23日後，仍屬合法。



勞工局勞資關係科表示，依「勞資爭議處理法」規定，工會的罷工糾察線，在不影響人身安全及公共利益前提下，都屬正常的罷工行使範圍，資方應尊重工會合法罷工及設置罷工糾察線的權利；若指揮保全破壞罷工糾察線、衝撞會員，屬不法妨害工會合法罷工權利，警方將介入維持秩序。



另外，依「工會法施行細則」規定，工會章程或會員大會如有議決訂定「會員身分資格保留機制」，被資遣會員在主管機關受理調解、仲裁或裁決期間，仍得保留會員資格。



美麗華工會日前已向勞動部申請不當勞動行為裁決，工會章程本有訂定會員遭非法解雇期間，得經會員大會通過保留被資遣會員及幹部身份，工會也透過臨時會員大會確認。若資方遲遲不拿出誠意，罷工行動持續至23日之後，勞工局認定罷工仍屬合法。



勞工局強調，將持續密切關注全案進展，提供必要的勞動法令與訴訟補助，籲請各界尊重、同理罷工行動，也期盼勞資雙方儘速展開協商，迎接更合理的勞雇關係。



美麗華高爾夫球場管理單位11日發出公告，將於22日資遣勞工18人、23日生效。新北勞工局15日召開勞資爭議調解未果，工會隨即召開臨時會員大會舉行罷工投票，獲過半數同意，自19日凌晨宣布罷工，在球場入口拉起罷工糾察線展開行動，迄今邁入第4日。1070122