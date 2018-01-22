改善板橋社後地區交通 立委爭取建輕軌

立法委員張宏陸（左）在交通部及新北市捷運工程局官員陪同下，前往板橋社後地區視察，在當地里長反映居民增加及交通不便下，要求評估推動社後至新莊輕軌等軌道建設的可行性。中央社記者王鴻國攝 107年1月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）立法委員張宏陸今天邀請官員到新北市板橋區435藝文特區會勘，在當地里長反映交通不便下，張宏陸要求新北捷運局向中央爭取社後至新莊輕軌等軌道建設可行性評估。



張宏陸今天在交通部及新北市捷運工程局官員陪同下，前往板橋社後地區視察增建軌道工程的可行性。



張宏陸表示，板橋及新莊兩地人口眾多，連結兩地多仰賴新海橋及大漢橋來往，但常有嚴重塞車問題，再以板橋對外交通地圖來看，來往台北、中和及土城等地區均有捷運系統，相形之下，來往新莊等地更凸顯其不便，急需尋求有效交通解決方案。



他要求交通單位考慮在板橋社後地區到新莊間興建輕軌等軌道工程，連接捷運新莊線及板南線，若再能搭配板橋浮洲地區延伸輕軌路線計畫，將能大幅提升板橋交通便利程度。



新北市捷運局總工程司凌建勳表示，地方有需求，將先向中央爭取研究經費進行可行性研究，報核通過後再進行綜合規劃等工作。1070122



