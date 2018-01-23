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台3線重機擾民 居民彎道灑水反制

發稿時間：2018/01/23 11:43

最新更新：2018/01/23 11:43

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）台3線苗栗三灣路段屢有大型重機呼嘯而過，當地居民對引發噪音及安全疑慮不堪其擾，有男子在彎道上倒水，盼使騎士放慢速度，引發網友議論；警方今天表示，灑水並未違法。

大湖警分局今天指出，根據車友拍下的畫面顯示，林男21日騎乘機車載著2桶水，來回傾倒在台3線103公里的轉彎處，當時剛好有多部大型重機經過，紛紛放慢速度，所幸並未發生滑倒意外。

影片上傳網路臉書社團後，引發網友熱議，正反兩方意見不一，有網友質疑男子倒水舉動太壞心，萬一是油，後果不堪設想。

警方指出，經調查確定林男所傾倒的液體單純是水，並無油漬或其他異物，也未造成意外，並不構成法律問題；不過，也勸誡男子，若因此引發意外造成人員傷亡，恐被追究刑責。

林男今天表示，當天看見一群重機騎士在彎道路段來回「壓車」，他出面苦勸「不要在這邊玩」，對方仍不罷休，索性倒水，想讓重機放慢速度。

他說，重機往來台3線三灣路段呼嘯而過，產生的音爆及安全疑慮已讓當地居民不堪其擾，特別是有彎道處，儼然成為重機「練習場」，騎士在彎道路段來回騎S型壓車，嚴重影響周邊住戶生活品質與安全，「實在很無奈」，只好再在路旁豎起自製的「重機不要來回騎玩 拜託」告示牌，盼車友「幫幫忙」。

苗栗縣警察局指出，106年苗栗縣台3線路段取締各類車輛超速違規紀錄多達1萬9767件，發生交通事故16件，造成2死13傷，肇事原因多為超速失控與未保持安全距離，呼籲重機車友不要改裝機車、降低噪音、遵守交通速限，確保自身安全之外，也要尊重當地居民生活。1070123

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