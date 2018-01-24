企業捐充氣床墊 苗警遇陳抗免克難休息

2家民間企業業者24日捐贈苗栗縣警局162床自動充氣床墊，盼讓員警需要時，可舒服恢復體力，副縣長鄧桂菊（右2）也回贈感謝狀。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年1月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）每有陳抗活動，員警備勤時常得克難席地休息，裕盛工業股份有限公司及滙聚富農莊2家企業，今天捐贈苗栗警方162床自動充氣床墊，讓員警需要時，可舒服恢復體力。



裕盛總經理吳東曜、滙聚富董事長姜森，今天捐贈苗栗警方162床警用自動充氣床墊，捐贈儀式在苗栗縣警局舉行，由苗栗縣副縣長鄧桂菊、警察局長林炎田代表受贈，並致贈感謝狀。



吳東曜和姜森表示，有感於警察勤務經常日夜顛倒，尤其遇有陳抗活動支援勤務時，因支援執勤場所空間及設備不足，常讓員警無法獲得充分休息，若有一張方便攜帶又舒適的床，對值勤同仁來說，應該是件最幸福的事。



警察局現場也安排試躺體驗，反應是「很舒服」，有員警指出，之前到台北支援抗爭維安勤務，休息、小憩比較克難，頂多鋪張厚紙板，天冷、地板又硬，若有充氣床墊可躺，有助恢復體力。





2家民間企業業者有感於警察值勤辛勞，每遇陳抗活動難獲充分休息，24日特別捐贈苗栗縣警局162床便於攜帶的自動充氣床墊，盼讓員警需要時可恢復體力。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年1月24日

鄧桂菊感謝企業體恤警察同仁長年累月執勤辛勞，相信充氣床墊有助人民保母執勤休息時，迅速舒緩疲憊，獲得較佳的休息品質，也呼籲社會企業如有餘力，多捐贈相關應勤裝備，提升警察執法效能。1070124