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小學生木箱鼓隊 花蓮火車站前快閃演出

發稿時間：2018/01/24 17:59

最新更新：2018/01/24 18:24

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24日在花蓮火車站前，花蓮中華國小木箱鼓隊敲打著動感節奏，並配合舞蹈進行快閃演出，吸引許多遊客駐足圍觀，紛紛拿出手機拍照。中央社記者李先鳳攝　107年1月24日24日在花蓮火車站前，花蓮中華國小木箱鼓隊敲打著動感節奏，並配合舞蹈進行快閃演出，吸引許多遊客駐足圍觀，紛紛拿出手機拍照。中央社記者李先鳳攝　107年1月24日

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮火車站前今天很熱鬧，一群小學生敲打鼓，並配合節奏舞蹈，熱力十足演出，吸引許多遊客駐足圍觀，紛紛拿出手機拍照，更為小朋友精彩的演出鼓掌。

帶隊的花蓮中華國小校長鮑明鈞說，學生家庭不一定能讓孩子買樂器學音樂，打擊樂相對較容易，且有來自社會的資源，讓孩子能有機會接受訓練。今天帶學生到火車站快閃演出，藉此展現自信、增加表演的機會。

鮑明鈞說，木箱鼓隊在2014年10月成軍，隔年在校內演出，也曾出訪中國大陸貴州交流，去年登上花蓮文化局演藝廳表演，對孩子來說是莫大鼓舞。因為看到台北火車站前常有快閃活動，今天也到花蓮火車站、市區等處表演。

音樂老師方家儀說，四到六年級學生利用放學時間練習，木箱鼓隊21人氣勢高昂演出，另外射箭、游泳2個體育班的學生也到場表演舞蹈。1070124

花蓮中華國小木箱鼓隊24日到花蓮火車站快閃演出，校長鮑明鈞表示，希望藉此讓學生展現自信、增加表演的機會。中央社記者李先鳳攝　107年1月24日花蓮中華國小木箱鼓隊24日到花蓮火車站快閃演出，校長鮑明鈞表示，希望藉此讓學生展現自信、增加表演的機會。中央社記者李先鳳攝　107年1月24日
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