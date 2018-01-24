/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

新北規劃瑞芳醫院 納入長照理念

發稿時間：2018/01/24 19:28

最新更新：2018/01/24 19:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市東北角地區幅員遼闊，醫療資源匱乏，市府計畫在瑞芳火車站附近，興建市立瑞芳醫院，並結合瑞芳衛生所的基層醫療與公共衛生功能，盼照顧周邊6萬人口的健康與長期照護。

衛生局衛生企劃科長廖素敏今天下午受訪表示，新北市東北角有瑞芳、雙溪、平溪、貢寮4個行政區，共6萬人口，僅一家瑞芳礦工醫院，醫療資源極度缺乏。

市府目前將瑞芳礦工醫院委外經營，不過，建物老舊嚴重漏水且是海砂屋。另外，瑞芳衛生所屋齡已經40多年，也有嚴重壁癌，候診空間不足，影響服務品質。

廖素敏說，市府規劃興建瑞芳醫院，初期以自營方式經營，也希望礦工醫院階段性任務結束後，將原有的醫療人力納入瑞芳醫院，服務病患。

不過，目前規劃的瑞芳醫院預定地位於消防局瑞芳分隊對面的明燈段，土地面積約804坪，部分地方居民不願意醫院蓋在住家周邊。

市長朱立倫今天視察時表示，多數意見也需尊重少數，中央和地方都樂於興建瑞芳醫院，市府會廣納不同意見，以滿足東北角地區的醫療需求。

廖素敏說，考量當地醫療需求及因應高齡化長照需求，瑞芳衛生所與瑞芳醫院將結合，提供基層保健、急性醫療及急性後期整合照護，與長期照護。

廖素敏表示，市府城鄉發展局正辦理都市計畫變更，將醫院預定地由住宅區變更為醫療專用區，今年5月前完成公開展覽、新北市都市計劃委員會審議後，報內政部審議。

廖素敏說，部分地方人士建議醫院興建於其他國有地，但位於山坡地不利病患就診。考量瑞芳醫院周邊生活與交通機能，將在新建空間規劃立體停車場，以符合地方民眾需求。後續將委由專業團隊先期規劃評估。1070124

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP