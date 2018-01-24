新北規劃瑞芳醫院 納入長照理念

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市東北角地區幅員遼闊，醫療資源匱乏，市府計畫在瑞芳火車站附近，興建市立瑞芳醫院，並結合瑞芳衛生所的基層醫療與公共衛生功能，盼照顧周邊6萬人口的健康與長期照護。



衛生局衛生企劃科長廖素敏今天下午受訪表示，新北市東北角有瑞芳、雙溪、平溪、貢寮4個行政區，共6萬人口，僅一家瑞芳礦工醫院，醫療資源極度缺乏。



市府目前將瑞芳礦工醫院委外經營，不過，建物老舊嚴重漏水且是海砂屋。另外，瑞芳衛生所屋齡已經40多年，也有嚴重壁癌，候診空間不足，影響服務品質。



廖素敏說，市府規劃興建瑞芳醫院，初期以自營方式經營，也希望礦工醫院階段性任務結束後，將原有的醫療人力納入瑞芳醫院，服務病患。



不過，目前規劃的瑞芳醫院預定地位於消防局瑞芳分隊對面的明燈段，土地面積約804坪，部分地方居民不願意醫院蓋在住家周邊。



市長朱立倫今天視察時表示，多數意見也需尊重少數，中央和地方都樂於興建瑞芳醫院，市府會廣納不同意見，以滿足東北角地區的醫療需求。



廖素敏說，考量當地醫療需求及因應高齡化長照需求，瑞芳衛生所與瑞芳醫院將結合，提供基層保健、急性醫療及急性後期整合照護，與長期照護。



廖素敏表示，市府城鄉發展局正辦理都市計畫變更，將醫院預定地由住宅區變更為醫療專用區，今年5月前完成公開展覽、新北市都市計劃委員會審議後，報內政部審議。



廖素敏說，部分地方人士建議醫院興建於其他國有地，但位於山坡地不利病患就診。考量瑞芳醫院周邊生活與交通機能，將在新建空間規劃立體停車場，以符合地方民眾需求。後續將委由專業團隊先期規劃評估。1070124