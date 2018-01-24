總統祖厝前辦義賣 捐助低收婦截肢醫藥費

屏東楓港社區發展協會24日在總統蔡英文枋山鄉楓港的祖厝前舉辦義賣，為村裡一名急需截肢醫藥費的低收婦女籌募款項，獲熱烈迴響，一名高齡91歲阿嬤也乘電動車到場捐出愛心。中央社記者郭芷瑄攝 107年1月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東楓港社區發展協會今天在總統蔡英文枋山鄉楓港的祖厝前舉辦義賣，一個上午就募集了近新台幣5萬元，要捐給村裡一名急需截肢醫藥費的低收婦人，助她渡過難關。



此次義賣發起單位是楓港社區發展協會，協會執行長黃隆獻表示，村內低收入戶的6旬鄭姓婦人獨立扶養弱智兒子，切魚時不慎切傷手感染海洋弧菌，因傷口潰爛必須截肢，婦人無力負擔醫療費用，社區決定辦二手物愛心義賣，集眾人之力幫助她度過難關。



協會發動枋山樂齡學習中心學員、村民和楓港國小師生捐出二手衣服、杯盤、鍋子、鞋子、飾品、布偶玩具等，選在總統蔡英文祖厝廣場辦愛心義賣，聚集了300多名村民參與，還有位91歲阿嬤獨自開電動車到場，捐出200元說也要盡心力。有人形容「這是總統故鄉最美麗的風景」。



義賣一上午就募集了近5萬元，將捐給鄭姓婦人。黃隆獻說，活動結束後，還有人因來不及參加，下午特地再找他捐款，他正在考慮再辦第二次義賣。



楓港社區發展協會含括楓港及善餘部落，村民共約2000人，以老年人居多，7年前枋山數位教育機會學習中心進駐，透過數位和在地農業、教育和文化結合，展現蓬勃朝氣，黃隆獻帶著村內銀髮族學習數位網路，上個月還因此接受總統蔡英文接見。1070124



