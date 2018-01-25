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2018台灣燈會 嘉義縣鳥藍腹鷴化身吉祥物

發稿時間：2018/01/25 16:05

最新更新：2018/01/25 16:37

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2018台灣燈會在嘉義縣，燈會吉祥物「嘉一郎」（中）25日亮相，外型可愛逗趣。右為嘉義縣長張花冠、左為嘉義縣議長張明達。中央社記者黃國芳攝　107年1月25日2018台灣燈會在嘉義縣，燈會吉祥物「嘉一郎」（中）25日亮相，外型可愛逗趣。右為嘉義縣長張花冠、左為嘉義縣議長張明達。中央社記者黃國芳攝　107年1月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）2018台灣燈會在嘉義縣，燈會吉祥物「嘉一郎」今天亮相，外型可愛逗趣，讓現場大小朋友搶著合影，場面歡樂。

2018台灣燈會吉祥物「嘉一郎」今天在嘉義縣政府中庭亮相，現場也邀請交通部觀光局吉祥物「喔熊」及日本千葉縣吉祥物「千葉君」一同現身，隨後，嘉義縣長張花冠、嘉義縣議長張明達等人，與幼兒園小朋友唱跳吉祥物主題曲「光影235」。

張花冠表示，吉祥物「嘉一郎」的「蛋」生，代表嘉義縣的新希望與光明，藉由燈會打造嘉義縣發展「起飛」的目標；活潑帶點萌的「嘉一郎」是隻雄鳥，羽冠帶點白、紅色大眼眶，以及鮮豔羽毛，特徵明顯。

張花冠指出，「嘉一郎」另一稱號為「尬意哥」，諧音象徵勤奮打拚的「嘉義人」，創造理念來自被列為台灣特有種的嘉義縣鳥藍腹鷴。「一」象徵幸福第一、優質第一，為嘉義縣共同期盼的願景。

另外，嘉義縣政府也為「嘉一郎」特地打造主題曲「光影235」，將嘉義的觀光亮點「太平雲梯」、「故宮南院」、「高跟鞋教堂」等景點都寫入歌詞中，節奏簡單輕快。

張花冠說，2018台灣燈會將於2月16日到3月11日舉辦，今年燈會首創「水、陸、空」三棲藝術燈區，打破往年平面燈會形式，透過光影變化，將帶給賞燈遊客視覺衝擊。1070125

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