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屏東綵燈節2/5登場 科技互動燈飾有亮點[影]

發稿時間：2018/01/25 17:18

最新更新：2018/01/25 20:23

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影片來源：中央社

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東縣政府今天表示，綵燈節將於2月5日點燈，現場除了贈送狗年小提燈外，今年綵燈節結合光影和投影，還打造20組科技互動式地景、燈飾，堪稱為辦理明年台灣燈會暖身。

屏東縣政府觀光傳播處長黃建嘉今天表示，綵燈節第2度舉辦，去年燈區在萬年溪，今年則從萬年溪延伸至千禧公園，長達1公里。

黃建嘉表示，為了明年台灣燈會，縣長潘孟安去年率領縣府相關單位人員前往法國里昂燈節觀摩，今年屏東綵燈節將嘗試融入里昂燈會元素。

黃建嘉指出，今年綵燈節結合狗年與屏東在地特色，包括文青風格的燈飾、海洋動物、眷村與原民、客家等族群文化的燈區，有運用光影訴說眷村時代的「窗屋的時光」、以鯉魚互動投影的「池鯉戲春」、用投影技術搭配藝術符號及抽象線條的「生命樹」，以及紫斑蝶結合幸運為題的「紫斑蝶的天空」等20個亮點。

黃建嘉說，屏東綵燈節將在2月5日正式點燈，縣府也會在當天贈送狗年小提燈，小提燈圖案是手繪的柴犬、牛頭梗及米克斯6隻可愛的小狗一起吃團圓飯，象徵「六六旺福」。1070125

屏東綵燈節2月5日點燈，燈區將從萬年溪延伸至千禧公園，長達1公里，並結合光影和投影與20組科技互動式地景、燈飾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月25日屏東綵燈節2月5日點燈，燈區將從萬年溪延伸至千禧公園，長達1公里，並結合光影和投影與20組科技互動式地景、燈飾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月25日
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