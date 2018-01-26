推動綠能 回收豬糞尿轉化沼氣發電

台中市政府26日說，台糖外埔養豬場過去常因異味問題遭檢舉，今年初台糖公司完成3座現代化水簾式豬舍、減養5000頭豬隻並調整飼料配方，有效改善異味問題。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年1月26日

（中央社記者趙麗妍台中26日電）為解決台糖外埔養豬場異味問題，台糖公司將推動綠能發電及現代化豬舍改建案，回收豬糞尿沼氣發電，市府環保局長白智榮表示，預估每年可發電200萬度以上，將翻轉養豬場印象。



台中市政府環保局今天發布新聞稿指出，位於后里、外埔交界的台糖公司外埔養豬場成立於民國85年，約有2萬頭養頭數，因採傳統開放式畜舍養殖及兼氣式廢水處理單元，造成豬糞臭味污染，屢遭居民檢舉異味問題。



市府去年3月召開「台糖公司與市府聯合工作小組會議」，市府提案要求台糖公司改善所屬外埔養豬場的廢水處理設施功能，規劃增設厭氧處理單元及沼氣收集、發電設備，改善異味問題。



台糖公司今年初完成3座現代化水濂式豬舍、減養豬隻5000頭及調整飼料配方，還將投資新台幣5.3億元回收豬糞尿沼氣，推動綠能發電及現代化豬舍改建案，不僅解決異味問題，還將發展綠色循環經濟，打造中部首座養豬場循環經濟示範園區。



環境保護局長白智榮指出，台糖所規劃的外埔養豬場沼氣發電設施，未來將豬隻產生的廢水採沼氣回收發電處理，每年約可減少逾50萬公斤有機污染物排放；豬糞尿沼氣發電預估每年發電200萬度以上，將徹底翻轉養豬場印象。1070126