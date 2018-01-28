/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張泰山戴資穎謝立功統一發票

國民黨基隆市長民調搞烏龍 宋瑋莉逆轉謝立功出線

>rss

鐵路8月下地 高雄打造景觀水綠廊

發稿時間：2018/01/28 11:33

最新更新：2018/01/28 12:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高雄市鐵路地下化工程預計8月下地行駛，市府規劃利用騰空鐵路廊帶改造為景觀園道，變身為水綠廊。圖為模擬示意圖。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真　107年1月28日高雄市鐵路地下化工程預計8月下地行駛，市府規劃利用騰空鐵路廊帶改造為景觀園道，變身為水綠廊。圖為模擬示意圖。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真　107年1月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）已推動近9年工期的高雄鐵路地下化工程將在8月下地，騰空約15公里長的廊帶，將變身為水綠廊，高市府下月要先啟動景觀園道工程，讓步道串連自行車道，呈現全新的城市樣貌。

高市府工務局工程企劃處長鄭元宗今天指出，水綠廊工程將由相關局處協力在2月啟動，會以鐵路地下化新增8個通勤車站為優先施工段，工程包括景觀照明、美綠化、排水及聯外道路等，可望5月完工。

斥資近新台幣1000億元的高雄鐵路地下化工程自2009年啟動，目前工程近收尾。鄭元宗說，未來市府將配合騰空的廊道做局部動線調整，全線15公里的廊帶以景觀園道呈現。

市府計劃將園道工程分兩階段，第一階段以配合鐵路下地後新增車站工程為主，包括左營、內惟、美術館站等，以利通勤旅客出入，還有防救災動線、無障礙設施及美綠化等。

鄭元宗說，第二階段會將橫交立體設施全面拆除，並闢建水綠廊，109年9月完工，呈現嶄新的城市軸線廊道。

在沿線廊帶中，水廊以台鐵左營站到美術館站為主，長約2.4公里，鄭元宗表示，步道、自行車道及水綠廊結合，將會是高雄市很有特色的一段，值得期待。1070128

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP