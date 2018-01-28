鐵路8月下地 高雄打造景觀水綠廊

高雄市鐵路地下化工程預計8月下地行駛，市府規劃利用騰空鐵路廊帶改造為景觀園道，變身為水綠廊。圖為模擬示意圖。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真 107年1月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）已推動近9年工期的高雄鐵路地下化工程將在8月下地，騰空約15公里長的廊帶，將變身為水綠廊，高市府下月要先啟動景觀園道工程，讓步道串連自行車道，呈現全新的城市樣貌。



高市府工務局工程企劃處長鄭元宗今天指出，水綠廊工程將由相關局處協力在2月啟動，會以鐵路地下化新增8個通勤車站為優先施工段，工程包括景觀照明、美綠化、排水及聯外道路等，可望5月完工。



斥資近新台幣1000億元的高雄鐵路地下化工程自2009年啟動，目前工程近收尾。鄭元宗說，未來市府將配合騰空的廊道做局部動線調整，全線15公里的廊帶以景觀園道呈現。



市府計劃將園道工程分兩階段，第一階段以配合鐵路下地後新增車站工程為主，包括左營、內惟、美術館站等，以利通勤旅客出入，還有防救災動線、無障礙設施及美綠化等。



鄭元宗說，第二階段會將橫交立體設施全面拆除，並闢建水綠廊，109年9月完工，呈現嶄新的城市軸線廊道。



在沿線廊帶中，水廊以台鐵左營站到美術館站為主，長約2.4公里，鄭元宗表示，步道、自行車道及水綠廊結合，將會是高雄市很有特色的一段，值得期待。1070128