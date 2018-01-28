阿里山森林遊樂區秘境拍攝 臉書小編帶路

阿里山森林遊樂區臉書（Facebook）分享的景點照片，總會引起粉絲詢問拍照地點等細節，嘉義林管處因此推出活動，由臉書背後掌鏡小編群與攝影達人帶路，帶民眾拍攝阿里山祕境。圖為阿里山小火車與滿天星斗。（嘉義林管處提供）中央社記者黃國芳傳真 107年1月28日

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）林務局嘉義林區管理處推出「攝手小旅行－五奇八景經典版」活動，由阿里山森林遊樂區臉書（Facebook）背後掌鏡小編群與攝影達人帶路，帶領遊客拍攝阿里山秘境經典美景。



嘉義林管處祕書周恆凱今天受訪表示，阿里山森林遊樂區臉書粉絲群已高達6萬名，只要粉絲專頁PO出阿里山一般遊客比較不容易前往景點的照片，總會引起粉絲詢問拍照地點等細節。



因此，林管處推出「攝手小旅行－五奇八景經典版」活動，由攝影達人何應傑、林良文及阿里山遊樂區臉書小編群帶路，於2月10日、11日帶領遊客在遊樂區內拍攝日間晨光、傍晚霞光、夜間星光、林間耶穌光及各類自然美景。



周恆凱指出，阿里山森林遊樂區臉書小編群，由阿里山工作站及嘉義林管處育樂課員工組成，對阿里山地形相當熟悉，屆時將帶領遊客前往秘密拍照基地和阿里山五奇八景最佳取景角度。



周恆凱說，秘密拍照基地，包括祝山林道、水山巨木群、小笠原山及高山植物園等景點。活動於明天中午起開放報名；報名網址https://goo.gl/forms/WQ1NDtsDdZz21bTE2。1070128



