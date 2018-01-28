陳宜民發表參選高雄市長聲明 拚重返執政

國民黨立委陳宜民（後排左5）28日在高雄舉行市長參選說明會，發表「重返執政、高雄復興」參選聲明，立委黃昭順（後排右3起）、蔣萬安、王育敏（後排左3）等人現身相挺。中央社記者王淑芬攝 107年1月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）國民黨立委陳宜民今天發表「重返執政、高雄復興」參選聲明，對於投入參選市長遭揶揄只有一點點希望就像「賣火柴的女孩」，他回應「一根火柴也能燎原」，盼勿對同志言語霸凌。



中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜日前在一場與基層互動的活動中以「參選就像賣火柴的女孩一樣，只有一點點希望」介紹同場的陳宜民。



陳宜民說，當時愣了一下，也不便做回應。陳宜民今天被媒體問到此事，他表示，很多事情其實不必對同黨的人做揶揄；賣火柴的女孩雖只有一點點希望，不過他認為「一根火柴也能燎原」，盼勿對同志言語霸凌。



韓國瑜今天告訴中央社記者，會注意自己的用字遣詞，他說當初這樣的說法絕無惡意，未來大家還要一起打拚；至於未出席陳宜民的參選說明會，韓國瑜表示，早已安排走訪湖內區基層的行程，無法出席。



陳宜民在左營區福山里活動中心舉行市長參選說明會，立委黃昭順、蔣萬安、王育敏等人現身相挺。



曾參選過高雄市長，黃昭順肯定陳宜民專業，她說如果陳宜民出線會全力支持他。蔣萬安稱陳宜民為「小巨人」，推崇他在立法院的表現像「戰神」，希望大家支持陳宜民選高雄市長。



陳宜民的參選聲明從前市長謝長廷、前副市長黃俊英說到前高雄縣長楊秋興喚起了高雄的生命力；但是談到近10年高雄市的發展，他批評昔日熱鬧的鹽埕區、西子灣等榮景已成往事，如今高雄市債台高築、空氣污染嚴重。



他揭示未來的發展藍圖，包括落實勞檢、提高創新創業補助及能量，會修正及延續市長陳菊及立委劉世芳的政見，要以橋頭新市鎮的一部分做為科學園區的發展基地，著重生技醫藥產業，加速橋頭新市鎮的發展。



韓國瑜今天則在湖內區走訪農民和基層里長，他說近日會走訪及了解果菜供應及價格，關心民生問題。



被點名國民黨還有可能參選高雄市長的人選包括市議員黃柏霖、前立委林國正等人。1070128



