樂高版台灣街景 桃園積木展創意無極限

桃園市兒童美術館的「WOW！不可思議！創意積木特展」28日開幕，希望透過積木大師的作品，激發小朋友們的想像力，並鼓勵他們動手做。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）為激發小朋友們的想像力，桃園市兒童美術館規劃創意積木特展，桃園市長鄭文燦今天表示，希望透過積木大師的作品，鼓勵小朋友動手做，將藝術與創意結合，激發更多想像力。



桃園市兒童美術館的「WOW！不可思議！創意積木特展」今天開幕，鄭文燦受訪表示，以樂高積木為媒材，邀請6位創作者以動漫角色、節慶和台灣街景3大主題展出，現場也規劃積木、VR體驗等，兼具互動、遊戲、學習、操作的活動課程。



鄭文燦說，兒童美術館去年6月開幕以來，陸續規劃許多親子活動，積木玩具不僅有趣，更能激發想像力，孩子們可用積木創造出許多形狀，期待透過活動的展出，激盪他們的想像力，堆砌出更多有創意的作品。



鄭文燦指出，桃園市未來除了在青埔地區設置書法藝術館，還有位在八德區的兒童美術館，至於預計設置在桃園區的中路美術館也正在規劃，要打造桃園的「美術館群」，舉辦各式寓教於樂的展覽及活動，提升桃園市的美學教育。



在積木界享有盛名的「大黑白」陳冠州也出席表示，大學時為了紓解讀書壓力一頭栽入積木世界，沒想到現在反而成為他的工作，他希望積木能讓小朋友看見創意沒有極限，鼓勵大家用雙手打造自己的夢想。1070128



