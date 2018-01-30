雙北圖書館一證通用 可借1500萬冊

台北市副市長陳景峻（左）30日上午與新北市副市長李四川（右）簽署閱讀合作備忘錄，宣布雙北圖書館借書證可互通，166間圖書館的書都可借閱，借閱量增為1500萬冊。中央社記者梁珮綺攝 107年1月30日

（中央社記者梁珮綺台北30日電）即日起，只要持有台北市或新北市圖書館借閱證，就可借遍雙北圖書館圖書1500萬冊；此外，新北市與基隆市本有互惠合作，新北借閱證在基隆圖書館也通用。



台北市副市長陳景峻今天上午與新北市副市長李四川簽署閱讀合作備忘錄，宣布雙北圖書館借書證可互通，166間圖書館的書都可借閱，借閱量增為1500萬冊。



台北市立圖書館數據顯示，106年讀者統計資料中，每辦理100張個人借閱證中，有23位是新北市民，一年多達130萬餘圖書資料的借閱者是新北民眾，而利用超商借還書北市圖圖書的讀者，以新北市超商居多，為超商總借還量21%。



不過，雙北圖書館雖一證通用，卻只能在當市借還書，即在北市圖借書，只能在北市圖歸還，無法在新北市圖還；若透過超商借還書，則需支付手續費，借書手續費為50元、還書45元。



北市圖館長洪世昌會後受訪表示，雙北市圖一證通用預計實施半年，分析使用人數、借閱量等，並評估「甲地乙還」的可能性，像是民眾在北市圖借書，在新北市圖歸還須支付多少手續費等。



由於新北市圖借閱證已可通用北北基3市，陳景峻會後受訪說，北北基是生活共榮圈，但目前未接獲基隆市提出這項要求，若有的話願意配合，同時會進一步與超商深談，節省民眾超商借還書的手續費。



李四川會後受訪說，新北市圖借閱證可借遍北北基，下一步要與桃園市合作，目標是讓新北市圖借閱證可借遍全台，使用全國圖書資源。(編輯：梁君棣) 1070130