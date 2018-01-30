了解孩子心理事 家長應練習處理方式

（中央社記者趙麗妍台中30日電）孩子在外碰到困難多不願告訴父母，常是因說了反被教訓，台中慈濟醫院身心科醫師蕭亦伶表示，對大人來說的小事常是孩子世界的大事，家長應練習處理方式，別讓孩子孤立無援。



蕭亦伶今天指出，日前一位小學六年級男生在學校遭到同學霸凌，回家卻不敢告訴媽媽，直到老師寫了聯絡簿，家長才知道出大事，傷心的媽媽不知如何是好，到身心科求診。



蕭亦伶表示，孩子碰到困難不願告訴父母，常是因為「講了都被罵」，久而久之，孩子和家長說話時會感到壓力，乾脆選擇不如不要講。



蕭亦伶提供幾個協助處理孩子處理事情的情緒和方法；一、無論孩子說了多情緒的字眼，不要急著教導孩子正確的方式，例如「你怎麼可以跟人打架」，孩子會感覺「是你不懂我」自然不想繼續講，不妨以同理心「遇到什麼事，讓你生氣到需要跟同學吵架？」讓孩子知道你是願意理解他生氣的情緒。



二、了解事情完整的經過與原因，親子討論後續策略，找出孩子最期待的結果，以幽默有趣的方式提供建言，一起討論有那些結果，反覆練習改變互動的模式。



三、相信孩子處理事情的能力，讓孩子自己說看看，如果再發生一次，有沒有其他的處理方式，千萬不要一廂情願要幫孩子解決，以免和孩子期待相悖，以後不敢再跟父母講事情。（編輯：黃于）1070130