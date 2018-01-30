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苦盡甘來 越南新住民種棗熬出頭

發稿時間：2018/01/30 16:22

最新更新：2018/01/30 17:22

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台南市玉井區的越南新住民阮氏閑（前），嫁到台灣農家後，從不適應到獨到一面，現在已能種出又大又甜的棗子，幫助一家人吃飽穿暖。（移民署台南市第二服務站提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月30日台南市玉井區的越南新住民阮氏閑（前），嫁到台灣農家後，從不適應到獨到一面，現在已能種出又大又甜的棗子，幫助一家人吃飽穿暖。（移民署台南市第二服務站提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）住在台南市玉井區的越南新住民阮氏閑，嫁到台灣農家後，曾一度不適應到想離婚，但最後仍撐了過去。現在已能獨當一面，種出又大又甜的棗子，幫助一家人吃飽穿暖。

35歲的阮氏閑嫁到台南市玉井區8年，婚後與先生育有3名子女。因為先生白天從事建築工作，晚上還到療養機構擔任司機，家中的農務幾乎由她一人打理。

阮氏閑說，當初剛來台灣時，除了語言不通，還住在偏遠鄉下、學習務農；與婆婆之間因文化差異也產生隔閡，種種壓力讓她雪上加霜，一度想離婚。後來經轉介牧德關懷協會，透過專業諮商與家庭輔導，決定與先生攜手共度一生。

她說，生命中其實有很多貴人。像參加了玉田社區發展協會辦理的機車考照班，讓她可以行動自如。現在不但機車騎得好，連貨車及農用鐵牛車都難不倒她。

阮氏閑表示，雖然整天從早忙到晚，陪孩子的時間也少，但她已十分知足。最近棗子進入產季，還得到移民署南區事務大隊、和台灣愛延續協會等單位等團體熱心幫忙行銷棗子禮盒，一家人吃飽穿暖，孩子不愁學費，是人生最大的快樂。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任陳泗村表示，希望籍由協助行銷棗子禮盒，幫阮氏閑全家過個好年。阮氏閑的案例是社會縮影。透過訪視個案，協助轉入資源，可達到移民輔導的最佳成效。（編輯：卞金峰）1070130

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