寒冬血庫告急 澎湖官兵挽袖捐血

歲末寒冬，血庫告急，澎湖防衛部與國防部資通部資訊聯隊近50名國軍弟兄30日下午熱情挽袖捐血助解血荒。中央社 107年1月30日

（中央社澎湖縣30日電）歲末寒流低溫，血庫告急，澎湖防衛指揮部與國防部資通聯隊近50位官兵今天下午紛紛挽袖捐血，每位官兵捐出250至500cc的熱血，揖注血荒。



馬公捐血站下午擠滿排隊等著捐血的阿兵哥，澎防部裝騎營30多位軍士官兵，由營長蕭鼎洋率領下前往捐血；澎防部政戰主任劉強華、副主任蔡尚武2人也率營部連官兵一起挽袖捐血；國防部資通電軍指揮部資通聯隊則由輔導長李冠斈率10多位官兵捐血。



蔡尚武、蕭鼎洋兩人都有超過15次的捐血紀錄，而且每次捐血都是500cc。其他官兵各捐血250至500cc不等，適時充裕血庫。



劉強華表示，捐血不分時間、地點，尤其春節年假將屆，血庫亟需鮮血，防區官兵在操練勤務之餘響應捐血活動，除了充裕血庫外，也有助新陳代謝個人健康。



馬公捐血站許文坤站長表示，平常每個月的捐血量都維持在800至900袋左右，約22萬cc，澎湖本島的用血量約700袋左右，其餘大都轉送至本島各醫院，而澎防部所屬防區駐軍官兵的捐血，是血庫最大的來源之一。（編輯:孫承武）1070130



