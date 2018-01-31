大農大富百花齊放 春節假期賞花佳

全台第一座平地森林園區「大農大富」，園區內數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放，預計2月9日至3月12日是最佳賞花期，適合全家大小旅遊。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月31日

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）全台第一座平地森林園區「大農大富」，今年新設多條木屑步道及2座簡易竹橋，方便民眾觀景，預計2月9日至3月12日是最佳賞花期。



行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處今天發布新聞表示，園區自元旦起，數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放，預計農曆過年前一週至元宵節期間，將有金黃色油菜花、向日葵、孔雀草全面盛開，花海繽紛，是最佳賞花期。



花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，位於中央山脈與海岸山脈間的縱谷，園區內多為平坦、緩坡地形，無階梯步道或陡峭山路，適合全家大小旅遊。



整個平地森林園區占地1250公頃，相當於48座大安森林公園，四面青山環繞，既可360度欣賞遼闊的山脈景觀，也能漫步林蔭小徑，或騎乘自行車悠遊，享受自然美景。



花蓮林區管理處指出，園區的「森林市集」春節期間不打烊，入園遊客可以填飽肚子，也能添購在地特色的伴手禮。（編輯：施燕飛/管中維）1070131





花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放。園區的「森林市集」春節期間不打烊，入園遊客可以填飽肚子，也能添購在地特色的伴手禮。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月31日