/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葛萊美獎桃園煉油廠統一發票旅行青蛙
>rss

大農大富百花齊放 春節假期賞花佳

發稿時間：2018/01/31 11:23

最新更新：2018/01/31 13:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
全台第一座平地森林園區「大農大富」，園區內數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放，預計2月9日至3月12日是最佳賞花期，適合全家大小旅遊。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月31日全台第一座平地森林園區「大農大富」，園區內數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放，預計2月9日至3月12日是最佳賞花期，適合全家大小旅遊。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月31日

（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）全台第一座平地森林園區「大農大富」，今年新設多條木屑步道及2座簡易竹橋，方便民眾觀景，預計2月9日至3月12日是最佳賞花期。

行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處今天發布新聞表示，園區自元旦起，數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放，預計農曆過年前一週至元宵節期間，將有金黃色油菜花、向日葵、孔雀草全面盛開，花海繽紛，是最佳賞花期。

花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，位於中央山脈與海岸山脈間的縱谷，園區內多為平坦、緩坡地形，無階梯步道或陡峭山路，適合全家大小旅遊。

整個平地森林園區占地1250公頃，相當於48座大安森林公園，四面青山環繞，既可360度欣賞遼闊的山脈景觀，也能漫步林蔭小徑，或騎乘自行車悠遊，享受自然美景。

花蓮林區管理處指出，園區的「森林市集」春節期間不打烊，入園遊客可以填飽肚子，也能添購在地特色的伴手禮。（編輯：施燕飛/管中維）1070131

花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放。園區的「森林市集」春節期間不打烊，入園遊客可以填飽肚子，也能添購在地特色的伴手禮。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月31日花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放。園區的「森林市集」春節期間不打烊，入園遊客可以填飽肚子，也能添購在地特色的伴手禮。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月31日
行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處表示，大農大富平地森林園區自元旦起，數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放，新設多條步道及兩座簡易竹橋，方便民眾觀景。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月31日行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處表示，大農大富平地森林園區自元旦起，數十萬株五彩繽紛的海棠、孔雀草、石竹熱鬧綻放，新設多條步道及兩座簡易竹橋，方便民眾觀景。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月31日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP