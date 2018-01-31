全球種子庫十週年 善化世蔬中心贈種原

長期保存世界農業多樣性種子的挪威斯瓦巴特種子庫今年設立滿10週年，位於台南市善化區的世界蔬菜中心人員31日上午把從種原庫取出的21種蔬菜作物、共1004個種原封裝，準備送往挪威斯瓦巴特種子庫存放。中央社記者楊思瑞攝 107年1月31日

（中央社記者楊思瑞台南31日電）長期保存世界農業多樣性種子的挪威斯瓦巴特種子庫今年設立滿10週年，位於台南市善化區的世界蔬菜中心總部精選21種作物種原，送往挪威當賀禮。



世界蔬菜中心人員今天上午把從種原庫取出的21種蔬菜作物、共1004個種原封裝，預計寄出後，經過10天的運送過程，可送到挪威的種子庫存放。



世界蔬菜中心種原庫經理方佐威（Maarten van Zonneveld）表示，斯瓦巴特種子庫（Svalbard International Seed Vault）是長期保存世界農業多樣性和遺產的種子儲存設施，為了抵禦自然或人為重大災難而建造，因此被稱為「末日地窖」，2018年2月26日至27日將慶祝成立10週年。



方佐威指出，世界蔬菜中心所收集的種原，透過種原安全備份存放在其他種原庫，以及長期儲存在斯瓦巴特全球種子庫，就可以確保種原現在和未來的安全。



世界蔬菜中心種原庫研究助理周宥妤表示，世界蔬菜中心從2016年開始準備這批1004個要備份至斯瓦巴特全球種子庫的種原。其中有秋葵、茄子、大豆、米豆、南瓜、絲瓜、莧菜、芥菜等21種作物的種原。



周宥妤指出，這批種原是在2016年秋作約9月至10月間種植，2016年末至2017年中採收。經過脫粒、精選後，按不同作物乾燥一至數個月，然後以鋁箔袋密封，以便種子能經受長期極低溫保存。（編輯：管中維）1070131