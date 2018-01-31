苗縣府撥發鄉鎮新垃圾車 苗市有異見

苗栗縣政府31日撥發16輛全新垃圾車給13鄉鎮市公所，獲配3輛的苗栗市公所在典禮結束後，發出聲明稱縣府分配標準大小眼，舉辦授車典禮是「割稻尾」；縣府則回應，絕無政治考量。中央社記者管瑞平攝 107年1月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣政府今天撥發16輛全新垃圾車予各鄉鎮市，苗栗市公所獲配3輛，卻在典禮結束發聲明抨擊縣府「割稻尾」，且分配標準黑箱、大小眼；縣府回應說明，絕無政治考量。



苗栗縣環保局今天在縣府第一大樓前廣場舉行授車典禮，撥配16輛全新密封式壓縮垃圾車分別給苗栗、頭份、通霄、苑裡、竹南、後龍、三義、泰安等13鄉鎮市公所使用。



縣長徐耀昌出席致詞表示，工欲善其事，必先利其器，縣府除逐年編列預算購置新車，也向環保署爭取補助經費，汰換老舊垃圾車，16輛全新垃圾車在農曆年前到位，將提升各鄉鎮垃圾清運效率，維護市容環境。



環保局代理局長陳華盛指出，此次撥補16輛垃圾車中，有10輛為搭載電動壓縮艙的新型節能垃圾車，可在引擎熄火狀態下操作，每車1年約可減少16.4噸碳排放，壓縮噪音也較傳統垃圾車減少8至10分貝，具低耗能、低排碳、低噪音「環保三低」特色。



苗栗市公所清潔隊長孫春明參加授車典禮，全程表情僵硬，典禮結束後，市公所卻隨即發出聲明稱，苗栗市配取的3輛垃圾車是透過行政院中部聯合服務中心副執行長吳宜臻向環保署爭取，指定撥交給苗栗市，縣府舉辦授車典禮是「割稻尾」，有夠可惡。



苗栗市長邱炳坤表示，市公所14輛使用中的垃圾車有5輛已達13年，有些沿途收集垃圾時會漏水，亟需汰舊換新，只好自力救濟找管道爭取；他並指出，今天獲撥用新垃圾車的13鄉鎮市，只有苗栗市在內等7鄉鎮市必須負擔20%配合款，質疑縣府配發垃圾車「要靠關係、分親疏」標準黑箱作業、大小眼。



無黨籍的邱炳坤於105年總統大選前，也曾因垃圾車分配問題，槓上國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，當時自認因政治立場不同而遭縣府打壓，還一度下令市公所拒收縣府機關垃圾；如今再次砲打縣府。



苗栗縣政府環保局則回應強調，絕無政治因素考量。廢棄物管理科長沈鳳臺指出，此次撥發10輛新式電動節能垃圾車，是依環保署競爭型計畫補助申請，依規定，獲核定分配的7個鄉鎮市公所須自行編列配合款；其餘6輛由縣府編列預算購置配發部分，則不須負擔配合款。



沈鳳臺說，申請購置垃圾車補助計畫均由縣府環保局統籌彙整、調查各鄉鎮需求及現況，再依行政程序報到環保署，何來「割稻尾」？



環保局表示，全縣現有壓縮垃圾車有157輛、資源回收車122輛，苗栗市申報列管垃圾車共有22輛（不含資源回收車），是縣內最多，縣府依據各公所現有數量、車齡、財政狀況、撥補車輛大小及偏鄉環境等需求整體考量予以配置撥補，絕無黑箱作業，籲請苗栗市公所摒除本位觀念，凝聚行政機關合作，共創雙贏。（編輯：李錫璋）1070131