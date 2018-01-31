屏東年節食品抽驗 知名滷味店不合格

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東縣衛生局今天表示，抽驗154件年節產品，共有10件不合格，包括冬瓜條和白瓜子被檢出漂白劑超量，還有知名的滷味鹽水雞、鴨及烤鴨等，皆大腸桿菌群超標。



屏東縣衛生局針對網路直播平台、傳統市場及超市等通路所販售的肉類加工品、鮮肉、水產加工品、南北乾貨、糖果、烤鴨、鹹水雞、牛肉、蔬菜、水果等共抽驗154件，結果144件合格，10件不合格，不合格率6.5%。



衛生局表示，侯家滷味鹽水雞、鴨及何家腊味烤鴨被檢出大腸桿菌群不合格，經衛生局開立限期改善，複查已符合標準。



另外，冬瓜條、酸菜葉、白瓜子各1件被檢出漂白劑二氧化硫超標；百香果、碗豆、小辣椒及菜豆各1件被檢出農藥殘留超標。



衛生局指出，冬瓜條、白瓜子、酸菜葉加工食品殘留的二氧化硫，如果食用過量，可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘患者，可能會產生不同程度之過敏反應，食用過多恐會引發哮喘。



衛生局表示，抽驗不符規定食品已責令販售業者立即下架，繼續販售同批違法產品，將依食品安全衛生管理法裁處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。這次年節食品抽驗結果已公布在屏東縣政府衛生局網站。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070131