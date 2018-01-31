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關鍵字： 藍月管中閔統一發票旅行青蛙
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行銷水果 屏縣招待WTA女網台灣賽選手

發稿時間：2018/01/31 19:57

最新更新：2018/01/31 20:22

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2018WTA台灣公開賽賽程持續在台北開打，屏東縣政府以在地水果招待各國選手及訓練團隊，縣長潘孟安也到賽場關心，盼向國際推廣屏東水果。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月31日2018WTA台灣公開賽賽程持續在台北開打，屏東縣政府以在地水果招待各國選手及訓練團隊，縣長潘孟安也到賽場關心，盼向國際推廣屏東水果。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）2018 WTA女網台灣公開賽27日起在台北開打，屏東縣政府以在地水果招待選手及訓練團隊，從球員訓練飲食起居到客房迎賓禮，希望將屏東水果藉不同方式行銷國際。

WTA女子網球賽事國際巡迴賽（2018 WTA TAIWAN OPEN）27日起在台北和平籃球場開打，屏東縣政府供應選手及訓練團隊屏東生產的香蕉、紅龍果、蓮霧及蜜棗等水果，總供應量1公噸。

縣政府今天表示，除了由飯店將水果放置球員房內作為迎賓禮，也在訓練球場及球員休息室供應，同時也提供給參與貴賓及媒體記者食用，水果上有「屏東好物」的品牌商標。

另外，屏東縣政府表示，還有屏東的咖啡及巧克力在休息區、練習區及選手餐廳提供給選手隨時取用。屏東縣長潘孟安昨天前往比賽現場與主辦單位互動，了解供應的狀況及選手們的反應。

潘孟安表示，希望藉由不同方式的行銷，提升屏東水果的國際能見度，也希望球員吃過屏東水果留下好印象，透過臉書幫忙分享屏東水果的好。（編輯：陳清芳）1070131

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