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走過震災 維冠災戶洪家益勇敢向前

發稿時間：2018/02/01 16:35

最新更新：2018/02/01 16:47

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台南市代理市長李孟諺（左2）1日前往台南永康維冠大樓受災戶洪家益（右2）的新家探視，並致贈春節紅包。中央社記者楊思瑞攝　107年2月1日台南市代理市長李孟諺（左2）1日前往台南永康維冠大樓受災戶洪家益（右2）的新家探視，並致贈春節紅包。中央社記者楊思瑞攝　107年2月1日

（中央社記者楊思瑞台南1日電）兩年前的0206地震造成台南市永康區維冠金龍大樓倒塌，當時受困瓦礫達12小時的受災戶洪家益，歷經雙腿截肢手術後仍樂觀面對人生，將以自己為題到學校演講，盼鼓勵更多人。

台南市代理市長李孟諺今天前往洪家益的新家探視，並致贈春節紅包。李孟諺說，洪家益曾說「身體是否能站起來不重要，心理站起來才最重要」，這句話讓人印象深刻。相信重建戶積極面對人生的態度，對社會、遇到困難的朋友們、一定有激勵及鼓勵的效果。

洪家益在維冠大樓倒塌後受困長達12小時，被救出後心跳還曾一度停止20分鐘，後來雖被搶救回來，但雙腿從大腿以下截肢，在經歷20多次大小手術、住院285天後才出院。

洪家益說，至今膝蓋、小腿等截肢處還是常有抽痛感，有時更痛到難以入眠。每次回想到那段往事，難免還是會有痛苦回憶，還曾夢到自己仍有雙腳，但卻無法走路。

他說，很感謝市府和社會各界善款幫忙，讓他能重新建立起失去的家。現在與太太、兒子搬進在永康區另買的新家，展開新生活。

洪家益說，「不要失去上天把你留下來、賦予生命的重要性」。未來將以自己的經驗當主題演講，希望能為社會帶來更多正面力量，已經有學校和教育單位預約接洽中。(編輯:孫承武)1070201

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