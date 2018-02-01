/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： pixel海底撈藍月統一發票
>rss

新北兒童卡搭捷運5折 元宵節前實施

發稿時間：2018/02/01 20:30

最新更新：2018/02/01 20:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新北兒童卡正面以藍色為底色，圖樣為一隻啣著橄欖枝的鴿子，出自知名繪本畫家幾米之手。（資料照片）中央社記者黃旭昇新北市攝　107年2月1日新北兒童卡正面以藍色為底色，圖樣為一隻啣著橄欖枝的鴿子，出自知名繪本畫家幾米之手。（資料照片）中央社記者黃旭昇新北市攝　107年2月1日

（中央社記者黃旭昇、游凱翔新北1日電）新北市19萬名6至12歲兒童，可望在元宵節前，擁有由藝術家幾米繪製的新北兒童卡，畫面是啣著橄欖枝的和平鴿，憑卡享有搭捷運、公車、台鐵票價5折的優惠。

台北捷運公司接受中央社訪問時指出，經協商後，新北市原則同意朝「專卡專用」方向進行。待確認方案後，北捷將展開系統修改作業，達到元宵節（3月2日）前上路的目標。

新北市政府交通局今晚發布新聞表示，針對新北兒童卡發行與推動期程，在與台北捷運公司達成共識後，今天隨即招標兒童卡印製作業。

交通局綜合規劃科長林昭賢表示，在電子票證公司中，僅悠遊卡及1卡通2家票證公司，符合新北市府所要求的規格，2家公司投標並順利完成決標。

林昭賢說，在北捷公司協助下，今天卡片招標順利決標給悠遊卡承擔10萬張，與1卡通公司承擔9萬張卡片的印製作業。新北兒童的資料將向市府教育局取得後，提供製卡公司登錄為記名卡。

林昭賢表示，新北兒童使用卡片搭大眾運輸工具，包括捷運、公車、火車，都享有半價優惠，將以元宵節前實施為努力目標 。

林昭賢指出，19萬張新北兒童卡預計在2月21日至27日，透過新北各公私立國小發送，新北兒童可在寒假結束後的開學期間，拿到由幾米繪製的新北兒童卡。

林昭賢說，以藍色為底的兒童卡，左上角有卡片名稱，繪本畫家幾米繪製白色和平鴿圖案，是市府捷運工程局委託幾米在淡海輕軌的公共藝術繪本創作的圖案，已獲幾米授權。（編輯：施燕飛/李亨山）1070201

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP