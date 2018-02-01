新北兒童卡搭捷運5折 元宵節前實施

新北兒童卡正面以藍色為底色，圖樣為一隻啣著橄欖枝的鴿子，出自知名繪本畫家幾米之手。（資料照片）中央社記者黃旭昇新北市攝 107年2月1日

（中央社記者黃旭昇、游凱翔新北1日電）新北市19萬名6至12歲兒童，可望在元宵節前，擁有由藝術家幾米繪製的新北兒童卡，畫面是啣著橄欖枝的和平鴿，憑卡享有搭捷運、公車、台鐵票價5折的優惠。



台北捷運公司接受中央社訪問時指出，經協商後，新北市原則同意朝「專卡專用」方向進行。待確認方案後，北捷將展開系統修改作業，達到元宵節（3月2日）前上路的目標。



新北市政府交通局今晚發布新聞表示，針對新北兒童卡發行與推動期程，在與台北捷運公司達成共識後，今天隨即招標兒童卡印製作業。



交通局綜合規劃科長林昭賢表示，在電子票證公司中，僅悠遊卡及1卡通2家票證公司，符合新北市府所要求的規格，2家公司投標並順利完成決標。



林昭賢說，在北捷公司協助下，今天卡片招標順利決標給悠遊卡承擔10萬張，與1卡通公司承擔9萬張卡片的印製作業。新北兒童的資料將向市府教育局取得後，提供製卡公司登錄為記名卡。



林昭賢表示，新北兒童使用卡片搭大眾運輸工具，包括捷運、公車、火車，都享有半價優惠，將以元宵節前實施為努力目標 。



林昭賢指出，19萬張新北兒童卡預計在2月21日至27日，透過新北各公私立國小發送，新北兒童可在寒假結束後的開學期間，拿到由幾米繪製的新北兒童卡。



林昭賢說，以藍色為底的兒童卡，左上角有卡片名稱，繪本畫家幾米繪製白色和平鴿圖案，是市府捷運工程局委託幾米在淡海輕軌的公共藝術繪本創作的圖案，已獲幾米授權。（編輯：施燕飛/李亨山）1070201