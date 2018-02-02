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2018新北市平溪天燈節 3/2登場

發稿時間：2018/02/02 11:11

最新更新：2018/02/02 14:16

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新北市副市長侯友宜（中）2日出席2018新北市平溪天燈節活動起跑記者會，公布今年天燈節活動將於元宵節（3/2）及中秋節（9/24）各舉辦天燈施放晚會。（新北市政府提供）中央社記者林長順傳真　107年2月2日新北市副市長侯友宜（中）2日出席2018新北市平溪天燈節活動起跑記者會，公布今年天燈節活動將於元宵節（3/2）及中秋節（9/24）各舉辦天燈施放晚會。（新北市政府提供）中央社記者林長順傳真　107年2月2日

（中央社記者林長順新北2日電）新北市觀光旅遊局今天公布，平溪天燈節活動將於元宵節及中秋節各舉辦一場天燈施放晚會。此外，新北市政府與台灣三麗鷗合作，除了風靡全球的Hello Kitty外，超可愛的布丁狗、大耳狗與帕恰狗也將現身平溪地區。

新北市觀旅局今天舉行「2018新北市平溪天燈節活動起跑記者會」，公布今年天燈節活動將於元宵節（3/2）及中秋節（9/24）各舉辦天燈施放晚會，當日除了上百盞天燈齊放的壯觀畫面外，還有表演節目陪伴民眾歡度象徵溫馨及團圓的佳節。

新北市侯友宜副市長表示，平溪地區有多樣化的旅遊資源，曾被美國有線電視新聞網（CNN）、全球最大旅遊出版公司Fodor's以及國家地理雜誌等國際知名媒體大力推薦、受到肯定。今年平溪天燈節特別與三麗鷗合作，誠摯邀請大家攜家帶眷一起來平溪走走春、討吉利。

觀旅局指出，即將於3月2日登場的元宵場，活動時間將於下午5時30分起至晚間8時30分止，共施放8波天燈，免費的天燈施放券將於當天上午10時於十分廣場開始發放，想親身體驗上百盞天燈齊放壯觀場面的朋友，千萬不要錯過。（編輯：陳清芳）1070202

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