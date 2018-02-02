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航太新里程 華航攜手外商桃園設維修廠

發稿時間：2018/02/02 13:03

最新更新：2018/02/02 14:21

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中華航空公司與美國航太集團NORDAM合資設立複合材料維修廠「諾騰亞洲公司」，希望透過華航、NORDAM集團和桃園市政府的三贏投資，帶動台灣在航太產業的發展。圖左起為華航董事長何煖軒、桃園市長鄭文燦、美國航太集團NORDAM副董事長暨營運長齊格飛（T. Hastings Siegfried。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月2日中華航空公司與美國航太集團NORDAM合資設立複合材料維修廠「諾騰亞洲公司」，希望透過華航、NORDAM集團和桃園市政府的三贏投資，帶動台灣在航太產業的發展。圖左起為華航董事長何煖軒、桃園市長鄭文燦、美國航太集團NORDAM副董事長暨營運長齊格飛（T. Hastings Siegfried。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月2日

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）打造台灣航太新里程，華航與NORDAM合資設立複合材料維修廠「諾騰亞洲公司」，希望透過華航、NORDAM集團和桃園市政府的三贏投資，帶動台灣在航太產業的發展。

美國航太集團NORDAM副董事長暨營運長齊格飛（T. Hastings Siegfried），今天出席「台灣航太新里程」記者會受訪表示，NORDAM集團在亞洲發展近30年，過去據點設於新加坡，為求公司發展並考量與華航長期合作，以及桃園鄰近機場，具有建廠空間、專業人才等優勢，決定在桃園設立據點。這次的合作不只是華航和NORDAM集團公司的合作，也是諾騰亞洲和桃園市政府、當地人才的合作。

中華航空公司董事長何煖軒表示，將與桃園市設有飛機維修、空服等科系的大學合作引進人才，課程學習時也可安排到華航實習，表現良好者畢業後可直接留任華航，不擔心人才欠缺問題。目前華航新進人員的月薪是新台幣3萬7000元起跳，爾後也不會低於這個數字。

桃園市長鄭文燦表示，航太產業是新政府「5+2產業創新計畫」核心，桃園市有華航、長榮及中科院，這次美國知名集團NORDAM與華航在桃園成立複合材料維修廠「諾騰亞洲股份有限公司」，未來在飛機維修、零組件製造、複合材料運用上更具有競爭力。

鄭文燦表示，台灣航太維修市場每年約有新台幣1600億元，每年持續以8%的複合成長率成長，維修廠房設於桃園機場，將來航空城計畫也預留300多公頃產專區，讓工廠有更大的腹地發展。目前已經進入建照申請取得階段，市府將以「單一窗口、全程陪伴」原則，讓設廠順利，早日落成啟用。（編輯：張銘坤）1070202

桃園市長鄭文燦（右）表示，台灣航太維修市場每年約有新台幣1600億元，每年持續以8%的複合成長率成長，維修廠房設於桃園機場，將來航空城計畫也預留300多公頃產專區，讓工廠有更大的腹地發展。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月2日桃園市長鄭文燦（右）表示，台灣航太維修市場每年約有新台幣1600億元，每年持續以8%的複合成長率成長，維修廠房設於桃園機場，將來航空城計畫也預留300多公頃產專區，讓工廠有更大的腹地發展。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月2日
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