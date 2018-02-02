綠蠵龜野放重返 受困石滬獲救照護

一隻野放年餘的綠蠵龜2日上午被民眾發現停擱在馬公蒔裡一處石滬內，澎湖縣農漁局保育單位獲報後，先將綠蠵龜送往安置。（黃長榮提供）中央社 107年2月2日

（中央社澎湖縣2日電）海龜回來了。一隻野放年餘綠蠵龜，今天被巡滬的漁民發現停擱在馬公蒔裡的陳家石滬內，已送往水試所海龜收容救護中心照料觀察。



澎湖蒔裡沙灘守護聯盟志工黃長榮說，今天早上適逢大退潮，當地的陳姓里民前往蒔裡內海的陳家石滬巡護時，意外發現有隻綠蠵龜停擱在石滬內，疑以風浪洄游覓食時，碰上退潮而受困在滬內，龜甲上長滿青苔。



澎湖農漁局獲報前往處理，發現這隻停擱的綠蠵龜後腳釘有標籤「PH2278」等字樣，經查證是民國105年10月19日在蒔裡海域野放的其中一隻，原本當時野放8.3公斤，今天重返蒔裡海域受困石滬，體重已增加到了16.8公斤，可見野放海域後，生長情形良好。



澎湖農漁局表示，這隻野放年餘重返蒔裡海域的綠蠵龜，目前暫時送至水試所海龜收容救護中心作進一步檢查，再擇期野放重回大海。（編輯：梁君棣）1070202



