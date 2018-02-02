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金門縣府：春節不考慮增開小三通加班船

發稿時間：2018/02/02 19:48

最新更新：2018/02/02 19:48

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（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）大陸東方航空與廈門航空取消兩岸春節加班機，金門縣政府今天與中央、地方相關單位研商對策。縣長陳福海表示，現已有2萬餘機位，空中輸運完善，不考慮增開小三通加班船。

縣府表示，現正評估10日派員進駐五通碼頭設櫃協助疏運服務，請廈門台辦協助瞭解五通碼頭合宜設置地點與運行模式 。

因M503爭議，中國大陸東航與廈航取消兩岸春節加班機，金門縣政府說，已請交通部民航局預作準備，要求國航在春運前提出放大機型或是增開班機的完整計畫，並協調國航主動提供資料數據，讓台商有所掌握。

關於軍機支援春運，縣府表示，軍機是否提前進駐，仍待國防部研商。

考量台金航行時間需8-10小時，陳福海希望民航局與航港局儘速協商。

另外，縣府請廈門台辦協助協調五通碼頭若遇金門濃霧時，暫緩船隻航行，避免人潮持續湧向金門造成旅客反而無機可搭；如事先掌握有大量台商或旅客有團訂需求時，請立即通知縣府相關人員因應。中遠之星等大型客輪由廈門直航台中協助運輸的機制應及早確立，方便台商旅客訂位。

中央與地方相關單位、金防部和在地企業代表多人出席今天協調會，其中，台開集團表示，全力配合縣府因應措施，除了派親善大使在機場協助，風獅爺商店街金獅影城將延長營業時間，提供熱食，讓台商感受到優質的服務。（編輯：梁君棣）1070202

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