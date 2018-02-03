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軍人年改案近期公布 樓地板擬調高至37850元

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太平山降第三波瑞雪 雪勢持續擴大[影]

發稿時間：2018/02/03 09:41

最新更新：2018/02/03 15:57

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影片來源：中央社

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣3日電）寒流今天籠罩全台灣，海拔高約2000公尺的宜蘭縣太平山今天清晨3時許降下今年第三波瑞雪，積雪約0.5公分，太平山國家森林遊樂區經理賴俊仁說，雪勢似乎有擴大情況。

賴俊仁今天表示，太平山莊上午8時氣溫攝氏零下1度，自宜專一線22公里起至翠峰林道16.5公里處，沿途持續降下冰霰及小雪飄零，目前雪勢似乎有擴大情形。

他說，翠峰山屋沿路尚無結冰情形，但道路濕滑，由於雪勢擴大及持續，為避免屆時遊客受困，預定上午10時起啟動預防性休園措施，翠峰檢查哨從8時起開始管制只出不進，原有訂房今天住宿翠峰山屋遊客得改住宿太平山莊。

賴俊仁說，由於天氣嚴寒，太平山莊遊客用電量大，遊樂區扁柏房館昨天晚間約9時30分跳電，經遊樂區管理中心緊急安置住宿遊客，並請台電支援緊急維護，工程人員目前仍在搶修中，無法正常供應扁柏館用電。

此外，賴俊仁表示，遊樂區（驗票站）今天一律禁止露營車輛及機車以下交通工具進入，另考量會有提前休園時間至下午4時30分以前，為避免因為氣溫持續下探及路滑造成遊客受困遊樂區，將在下午3時30分前會同警方加強宣導及強制勸離。1070203

寒流3日籠罩全台，宜蘭縣太平山清晨降下今年第三波瑞雪，目前雪勢似乎有擴大情形。（賴俊仁提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年2月3日寒流3日籠罩全台，宜蘭縣太平山清晨降下今年第三波瑞雪，目前雪勢似乎有擴大情形。（賴俊仁提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年2月3日
寒流3日籠罩全台，宜蘭縣太平山清晨降下今年第三波瑞雪。（賴俊仁提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年2月3日寒流3日籠罩全台，宜蘭縣太平山清晨降下今年第三波瑞雪。（賴俊仁提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年2月3日

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