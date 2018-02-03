賞凱蒂貓彩稻田 總統邀大家到屏東逛熱博

總統蔡英文（左6）3日在屏東縣長潘孟安（左5）等人陪同下出席屏東熱帶農業博覽會開幕式，欣賞Hello Kitty彩稻田，邀請全國鄉親到熱博走春。中央社記者郭芷瑄攝 107年2月3日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東熱帶農業博覽會今天開幕，總統蔡英文應邀參加，看到Hello Kitty彩稻田閃亮在暖陽下，總統的心情也萌起來，她說，屏東真的很溫暖，她並邀請全國鄉親到熱博走春。



屏東今天也受到寒流影響，上午約攝氏17度，但10時許，總統到時，陽光露臉，天氣溫暖了起來，總統致詞時說，今天早上台北下著雨，非常冷，她為了要到屏東，煩惱衣服要怎麼穿才符合台北和屏東的天氣，還真的是很大挑戰，但一到屏東，真的很溫暖。



蔡總統說，屏東的農特產國內外受歡迎，熱帶農業博覽會集結屏東在地農特產，展現屏東農業的軟實力，她以總統的身分、屏東人的女兒，邀請全台灣鄉親春節期間到屏東熱帶農業博覽會走春，體驗屏東的熱帶農業。



蔡總統由縣長潘孟安陪同，坐園區小火車逛園區，並走上看台，欣賞Hello Kitty彩稻田，看到可愛的Hello Kitty彩稻田，總統心情大好，不但欣賞了好一段時間，也露出燦爛的笑容、擺出POSE與Hello Kitty人偶拍照，潘孟安並送總統Hello Kitty玩偶。



潘孟安表示，屏東熱博去年創下150萬人次入園，希望今年能創下180萬人次入園，春節期間歡迎全國民眾到屏東，白天逛熱博，晚上逛綵燈節。（編輯：劉政權）1070203



