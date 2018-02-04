合歡山凍成銀白雪國 賞雪車輛要掛雪鏈

寒流配合水氣，氣溫維持攝氏零度以下，合歡山4日仍呈現銀白雪國美景，預料一整天都有假日追雪潮，公路總局提醒，路面結冰，車輛須加掛雪鏈。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 107年2月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）寒流持續低溫，合歡山今天仍呈現銀白雪國美景，預料一整天都有假日追雪潮，公路總局提醒，路面結冰，車輛須加掛雪鏈。



寒流配合水氣，南投縣到花蓮縣合歡山區昨天到今天凌晨間斷飄雪，由於氣溫維持攝氏零度以下，積雪結冰不融化，適逢假日，預料今天又有一波追雪車潮，上午8時，海拔高度3275公尺的武嶺停車場已停滿。



交通部公路總局第二區養護工程處派出鏟雪車來回清除合歡山道路積雪。第二區養護工程處表示，今天上午7時起，省道台14甲線24.5到41公里處、南投縣鳶峰到花蓮縣大禹嶺路面結冰，限加掛雪鏈通行，後續再依降雪及道路結冰情形，機動調整加掛雪鏈管制路段。



二工處指出，因寒流持續影響，高山路段路面結冰機率高，台14甲線合歡山公路7日前不排除每天夜間封閉，隔天清晨視天候及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，提醒駕駛人預先準備雪鏈，以免因道路積雪結冰而受困。



這波寒流與水氣帶來降雪創入冬最多，從台14甲線29公里處、標高3090公尺的南投縣昆陽地區就有明顯積雪，往上到標高3275公尺武嶺、標高3150公尺合歡山莊，直到36.5公里處、標高3002公尺的花蓮縣小風口地區，都呈現銀白雪國美景。（編輯：張銘坤）1070204