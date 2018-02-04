柯文哲抵伊斯坦堡 談台北蓋第3座清真寺

台北市長柯文哲（左）訪歐行邁入尾聲，台灣時間3日晚間10時（當地傍晚5時）抵達土耳其伊斯坦堡，與2名正義發展黨國會議員及幹部餐敘，雙方相談甚歡。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年2月4日

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市長柯文哲訪歐行邁入尾聲，台灣時間3日晚間10時（當地傍晚5時）抵達土耳其伊斯坦堡，與2名正義發展黨國會議員及幹部餐敘，會中談及將在台北市興建第3座清真寺。



正義發展黨現為土耳其執政黨，雙方餐敘時相談甚歡，交流相關市政議題，桌上則擺著台灣與土耳其的小國旗，象徵台土友好。



台北市政府發言人劉奕霆會後轉述，土方在在表達對北市府參訪團的友善和感謝，並盼在台北市興建第3座清真寺，服務在台灣眾多的穆斯林；也感謝慈濟與台灣駐土耳其代表處長期合作建立義診中心，設置學校電腦教室。



劉奕霆表示，參訪團到土耳其能受到誠摯招待，應是台北對穆斯林非常友善所致；而柯文哲也說，台北市一直對穆斯林的朋友很友善，在開齋節時有許多穆斯林來參與，回台北後將討論興建清真寺事宜。



台北市目前有2座清真寺，1座位於大安區新生南路、1座位於中正區辛亥路，每年開齋節或伊斯蘭教重要節日，皆有大批教徒前往。



柯文哲自1月27日至2月6日率團出訪荷蘭、比利時、波蘭、土耳其，考察當地都市更新、創新產業、循環經濟、智慧城市及共享運具等市政建設。（編輯：張銘坤）1070204



