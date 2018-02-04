一夜降雪 司馬庫斯成雪國世界

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落3日下午開始降雪，入夜後雪勢變強，雪勢約在4日凌晨2時許停止，民眾開心收集積雪，堆雪人、打雪仗。（拉互依提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）寒流持續發威，新竹縣尖石山區多個部落昨天降雪，入夜後雪勢變強，約晚間10時就已有明顯積雪，民眾開心堆雪人、打雪仗，約今天凌晨2時停止降雪。



新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯、新光、鎮西堡、宇老等部落，昨天下午接連飄雪，讓當地原住民與上山住宿的遊客興奮不已，紛紛拍影片、照片上傳網路，與大家分享難得的美麗雪景。



司馬庫斯部落議會秘書拉互依受訪表示，昨天下午2時許開始下霰，後來逐漸變強、轉為下雪，天黑後雪勢變更大，約晚間9、10時就開始有些積雪，雪勢一直到今天凌晨2時許停止。



拉互依說，雖然雪下得不久，地面的積雪也不太厚，但民宿小木屋的屋頂、木雕藝品等，都明顯被白雪覆蓋，不少遊客起床後開心收集積雪，在門口堆起雪人，也有小朋友在打雪仗，玩得很開心。1070204





新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落3日下午開始降雪，入夜後雪勢變強，雪勢約在4日凌晨2時許停止，雖然積雪不厚，但仍讓部落變成「雪國世界」。（拉互依提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年2月4日