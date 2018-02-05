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搭小黃付公車費 屏東公車式小黃5日上路

發稿時間：2018/02/05 15:15

最新更新：2018/02/05 17:07

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屏東縣政府首度引進「公車式小黃」，5日上路，前半年收費新台幣10元，出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡享免費優惠。前右2為屏東縣長潘孟安。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月5日屏東縣政府首度引進「公車式小黃」，5日上路，前半年收費新台幣10元，出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡享免費優惠。前右2為屏東縣長潘孟安。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年2月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）為改善屏東市外圍交通，縣府首度引進「公車式小黃」，今天上路，推5條路線，前半年收費新台幣10元，出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡享免費優惠。

交通部政務次長王國材今天參加公車式小黃啟用典禮，他表示，屏東資源不多，因應不同的運量做不同的運輸搭配，這件事相當不簡單，交通部會全力支持。

屏東縣長潘孟安表示，考量屏東市外圍村里路幅較小，規劃在大公車較難進入的地方以公車式小黃服務，這5條巴士路線由台灣大車隊提供服務，未來會將經驗複製到其他鄉鎮，讓偏鄉地區擺脫沒有公共運輸、交通不便的宿命。

另外，為改善空氣品質，縣府在屏東市新闢3條環保電動巴士公車路線，讓屏東市棋盤狀公共運輸路網正式成形。

城鄉發展處長張桂鳳表示，公車式小黃5條路線包括701大洲線、702玉成線、703大湖線、705老潭頭線及706崙上線，結合社區長照關懷據點設站，平日上午8時至下午5時行駛8班次，可通往市區基督教、屏東、寶建3大醫院、車站及屏東縣政府，以市區公車費率計價，車輛裝設LED識別，顯示路線編號及名稱，讓搭乘縣民能夠一眼認出。

張桂鳳表示，5條公車式小黃路線及3條環保電動巴士路線，前半年新台幣10元，出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡再享免費優惠。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070205

為改善空氣品質，屏東縣政府在屏東市新闢3條環保電動巴士公車路線，屏東縣長潘孟安（右）5日向交通部政務次長王國材（中）說明電動巴士規劃。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月5日為改善空氣品質，屏東縣政府在屏東市新闢3條環保電動巴士公車路線，屏東縣長潘孟安（右）5日向交通部政務次長王國材（中）說明電動巴士規劃。中央社記者郭芷瑄攝　107年2月5日
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