搭小黃付公車費 屏東公車式小黃5日上路

屏東縣政府首度引進「公車式小黃」，5日上路，前半年收費新台幣10元，出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡享免費優惠。前右2為屏東縣長潘孟安。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月5日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）為改善屏東市外圍交通，縣府首度引進「公車式小黃」，今天上路，推5條路線，前半年收費新台幣10元，出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡享免費優惠。



交通部政務次長王國材今天參加公車式小黃啟用典禮，他表示，屏東資源不多，因應不同的運量做不同的運輸搭配，這件事相當不簡單，交通部會全力支持。



屏東縣長潘孟安表示，考量屏東市外圍村里路幅較小，規劃在大公車較難進入的地方以公車式小黃服務，這5條巴士路線由台灣大車隊提供服務，未來會將經驗複製到其他鄉鎮，讓偏鄉地區擺脫沒有公共運輸、交通不便的宿命。



另外，為改善空氣品質，縣府在屏東市新闢3條環保電動巴士公車路線，讓屏東市棋盤狀公共運輸路網正式成形。



城鄉發展處長張桂鳳表示，公車式小黃5條路線包括701大洲線、702玉成線、703大湖線、705老潭頭線及706崙上線，結合社區長照關懷據點設站，平日上午8時至下午5時行駛8班次，可通往市區基督教、屏東、寶建3大醫院、車站及屏東縣政府，以市區公車費率計價，車輛裝設LED識別，顯示路線編號及名稱，讓搭乘縣民能夠一眼認出。



張桂鳳表示，5條公車式小黃路線及3條環保電動巴士路線，前半年新台幣10元，出示敬老卡、博愛卡及博愛陪伴卡再享免費優惠。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070205



