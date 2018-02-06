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鄧家基：雙城論壇 最快4月或5月辦

發稿時間：2018/02/06 16:39

最新更新：2018/02/06 16:39

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（中央社記者劉建邦台北6日電）九合一選舉預計今年底進行，外界關注台北舉辦雙城論壇狀況。台北市副市長鄧家基今天說，除非出現重大狀況，否則應該會辦，最快可能4月或5月，但仍要看雙方共識和籌備狀況。

台北上海城市論壇從民國99年開始由北市府與上海市政府輪流舉辦，但中國大陸選秀節目「中國新歌聲」去年9月24日在台灣大學舉辦演唱會，過程中抗議的學生遭毆、濺血，引發軒然大波，間接讓外界關注台北上海雙城論壇是否續辦。

柯文哲去年11月接受市政總質詢時，坦言台大濺血事件後，輾轉聽到上海市台辦主任李文輝抱怨，上海方也擔心會再出事；柯在去年12月間受訪坦言，「他們（指上海方）的確因台大校園事件，一直很害怕」，表示上海方面確實被此事「嚇到」。而他對於雙城論壇是否續辦，態度是且戰且走。

鄧家基今天出席記者會後，接受媒體詢問今年在台北舉辦的雙城論壇時說，過去雙城論壇以加強城市交流為主軸，並不會涉及政治議題，且地方政府沒這種權限，像去年論壇主題為「健康城市」，以貼近市民生活議題出發，希望雙邊城市互相交流學習。

他說，今年除非發生重大狀況，否則雙城論壇應該會辦，且會慢慢克服相關困難，倘若對方首長沒出席，為求對等，市長柯文哲會指派副市長層級參加論壇。

記者詢問是否由鄧家基代表北市府出席論壇，鄧家基表示，「應該吧」，至於舉辦時間最快是4月或5月，最慢是7月、8月，時間不是關鍵，最重要的是雙方要達成共識以及後續籌備狀況。（編輯：李亨山）1070206

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