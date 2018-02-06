林靜儀：中興新村應維持花園城市規劃

民主進步黨立法委員林靜儀（右2）6日表示，南投中興新村很適合城市規劃學者來訪，要如何維持60年前花園城市的規劃，同時導入新的生命力、經濟發展，是城市轉型的規劃中很重要的一部分。（林靜儀國會辦公室提供）中央社記者陳俊華傳真 107年2月6日

（中央社記者陳俊華台北6日電）民主進步黨立法委員林靜儀今天說，中興新村很適合城市規劃學者來訪，要如何維持60年前花園城市的規劃，同時導入新的生命力、經濟發展，是城市轉型的規劃中很重要的一部分。



林靜儀今天透過新聞稿表示，昨天她邀請英國倫敦大學學院（University College London）教授尼古拉斯菲爾普斯（Nicholas Phelps），及格拉斯哥大學（University of Glasgow）教授田苗（Tian Miao）走訪中興新村，並與南投縣長參選人洪國浩討論花園城市的可能發展。



林靜儀下午向中央社記者說，台灣無論對文資保存、城市規劃，都有非常廣泛的討論，用中文也能查到很多中興新村相關資料，但國外學者用英文搜尋卻找不到資訊；政府要在經濟部中台灣創新園區、中部科學工業園區對外招商，「竟然沒有好的行銷」。



林靜儀說，這些做城市規劃的學者，反而是從台灣學者口中聽到「花園城市」，而不是從開放資訊去了解。目前台灣大約只剩中興新村還維持60年前花園城市規劃時的樣貌，其他地方都因為城市演進、發展，原來的脈絡都沒了。



她說，中興新村很值得做城市規劃的學者來討論、參訪，如何繼續維持60年前的規劃，也要導入新的生命力、新的經濟發展，是城市轉型的規劃中很重要的一部分，也希望南投未來能有不同面貌、想法。



新聞稿則指出，兩位學者都認為中興新村具有豐富的歷史人文底蘊，若是現有硬體屋舍、道路空間規劃可以活化，並與智慧科技結合運用，將是絕佳的生活場域。學者也認為，在新的永續、生物多樣化城市思潮下，中興新村正在絕佳的發展地位。



洪國浩說，目前中興新村最需要的是人的進駐，若未來部份中央單位遷駐來這裡，勢必能帶動中興新村的發展，再現花園城市風華。他也歡迎更多人來瞭解、關心中興新村，這是他在競選縣長過程中，非常關注的政策，他有信心與林靜儀團隊一起打造中興新村成為台灣的下一個智慧樂活城市。1070206