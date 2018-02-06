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新屋大火3週年 殉職消防員家屬市府抗議

發稿時間：2018/02/06 17:32

最新更新：2018/02/06 17:39

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2015年桃園新屋保齡球館大火造成6名消防員不幸身亡，殉職消防員家屬與消防員工作權益促進會成員6日到桃園市政府前拉開白布條抗議並表達訴求。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月6日2015年桃園新屋保齡球館大火造成6名消防員不幸身亡，殉職消防員家屬與消防員工作權益促進會成員6日到桃園市政府前拉開白布條抗議並表達訴求。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）3年前桃園新屋保齡球館大火，造成6名消防員死亡，監察院的調查報告指出火場調度有疏失，家屬與消防員工作權益促進會不滿市府未說明疏失與道歉，今天前往市政府抗議。

殉職消防員家屬在消防員工作權益促進會人員陪同下，到桃園市政府拉白布條抗議。促進會理事長楊適瑋今天受訪表示，桃園新屋保齡球館大火發生已3年，市府對搶救過程的說法不停改變，但監察院在去年調查已公布火場調度疏失，希望市政府承認錯誤、公開檢討。

殉職消防員陳鳳祥的父親、妻子以及張桂彰的姊姊今天也陪同促進會到市府抗議，張桂彰的姊姊盼望市府勇於承認錯誤，公開道歉才能溝通改正缺失。

陳鳳祥的父親陳義賢說，「每次來就心痛一次」，他不是要來找麻煩，只是很卑微的說明自己的心聲，在2個月前到市府陳情後，市府依舊對家屬的訴求不聞不問，令人不滿。

消防員工作權益促進會顧問鄭雅菱指出，家屬希望能在原址設置紀念碑，而紀念碑的位置及記載事蹟為何，都應該與家屬開放討論，希望桃園市長鄭文燦能出面聆聽訴求，給予公開承諾。

桃園市政府消防局則是發布新聞稿強調，市府完全配合調查，沒有包庇或隱瞞，現場的通聯紀錄、車輛裝備狀況等資料也移送檢方，去年6月獲不起訴後，因告訴人提出再議，目前地檢署正重新調查中。至於紀念碑預計設在八德消防訓練中心右側，目前得標廠商正進行細部設計，近期將邀請殉職消防員家屬參與討論。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070206

2015年桃園新屋保齡球館大火造成6名消防員不幸身亡，殉職消防員家屬與消防員工作權益促進會成員6日在桃園市政府前靜坐抗議，要求市長鄭文燦出面對話。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月6日2015年桃園新屋保齡球館大火造成6名消防員不幸身亡，殉職消防員家屬與消防員工作權益促進會成員6日在桃園市政府前靜坐抗議，要求市長鄭文燦出面對話。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月6日
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